Sony chce wskrzesić kultowe marki z czasów PS2? Insider ujawnia nowe informacje

Według nowych doniesień Sony Interactive Entertainment ma rozważać przywrócenie części swoich starszych i obecnie niewykorzystywanych marek. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się między innymi Jak and Daxter, Sly Cooper czy Ape Escape.

Informacje pochodzą od insidera NateTheHate, który odniósł się do wcześniejszych doniesień Jordana Middlera z VGC o możliwym powrocie serii inFAMOUS. Według niego Sony faktycznie bada możliwość odświeżenia starszych IP, choć na razie firma ma jedynie „eksplorować” i „rozważać” takie pomysły. To oznacza, że nie muszą jeszcze trwać aktywne prace nad nowymi odsłonami tych serii. Mimo tego sama wzmianka o potencjalnym powrocie kultowych marek wywołała spore zainteresowanie wśród fanów PlayStation.

