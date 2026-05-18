Sony chce wskrzesić kultowe marki z czasów PS2? Insider ujawnia nowe informacje

Według nowych doniesień Sony Interactive Entertainment ma rozważać przywrócenie części swoich starszych i obecnie niewykorzystywanych marek. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się między innymi Jak and Daxter, Sly Cooper czy Ape Escape.
Sony może wrócić do klasycznych marek PlayStation
Informacje pochodzą od insidera NateTheHate, który odniósł się do wcześniejszych doniesień Jordana Middlera z VGC o możliwym powrocie serii inFAMOUS. Według niego Sony faktycznie bada możliwość odświeżenia starszych IP, choć na razie firma ma jedynie „eksplorować” i „rozważać” takie pomysły. To oznacza, że nie muszą jeszcze trwać aktywne prace nad nowymi odsłonami tych serii. Mimo tego sama wzmianka o potencjalnym powrocie kultowych marek wywołała spore zainteresowanie wśród fanów PlayStation.
Ewentualny powrót dawnych serii może być utrudniony przez napięte harmonogramy wewnętrznych zespołów Sony. Naughty Dog pracuje obecnie nad Intergalactic: The Heretic Prophecy, a także rozwija marki The Last of Us i Uncharted. Z kolei Sucker Punch Productions niedawno wydało Ghost of Yotei, natomiast Insomniac Games skupia się na Marvel's Wolverine oraz podobno również projekcie Marvel’s Venom.
W branży pojawiają się też spekulacje, że Sony mogłoby pójść drogą Konami i powierzyć swoje starsze marki zewnętrznym deweloperom. Na razie nie ma jednak żadnych oficjalnych zapowiedzi w tej sprawie.
Mimo wszystko sama możliwość powrotu klasycznych serii z ery PS2 i PS3 wystarczyła, by rozbudzić nadzieje wielu graczy pamiętających złote lata PlayStation.
