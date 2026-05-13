Wielki hit Rockstara i świeże Gwiezdne Wojny. PS Plus Extra i Premium na maj ogłoszone

Maciej Petryszyn
2026/05/13 19:45
Abonenci PlayStation Plus mogą zacierać ręce. Już w najbliższy wtorek do biblioteki trafi kilka produkcji, dzięki którym zwiedzimy np. Dziki Zachód czy też uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Innymi słowy – ogłoszono ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na maj 2026 roku. W puli gier, które trafią w ręce abonentów, znalazły się m.in. Red Dead Redemption 2, Flintlock: The Siege of Dawn, Broken Sword: Shadows of the Templar – Reforged czy też Enotria: The Last Song Standard Edition. W sumie jest to 7 pozycji w ramach PlayStation Plus Extra oraz 1 w PlayStation Plus Premium.

Oferta PlayStation Plus Extra i Premium na maj 2026
Sugerując się materiałami promocyjnymi, największą atrakcją majowej oferty PlayStation Plus Extra i Premium jest Star Wars Outlaws. Mowa tutaj o wydanej 2 lata temu produkcji Ubisoftu, w ramach której francuska firma przeniosła doskonale znany z innych jej gier system otwartego świata do gwiezdnowojennych realiów. Poniżej znajdziecie natomiast pełną listę gier, które już za kilka dni wzbogacą bibliotekę usługi producenta konsol PlayStation.

PlayStation Plus Extra – nowe gry na maj 2026

PlayStation Plus Premium – nowe gry na maj 2026

  • Time Crisis (PS4/PS5)

Na koniec warto dodać, że wszystkie wymienione wyżej gry trafią w ręce abonentów PlayStation Plus Extra i Premium już 19 maja 2026 roku, czyli w najbliższy wtorek.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

