Wielki hit Rockstara i świeże Gwiezdne Wojny. PS Plus Extra i Premium na maj ogłoszone

Abonenci PlayStation Plus mogą zacierać ręce. Już w najbliższy wtorek do biblioteki trafi kilka produkcji, dzięki którym zwiedzimy np. Dziki Zachód czy też uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Innymi słowy – ogłoszono ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na maj 2026 roku. W puli gier, które trafią w ręce abonentów, znalazły się m.in. Red Dead Redemption 2, Flintlock: The Siege of Dawn, Broken Sword: Shadows of the Templar – Reforged czy też Enotria: The Last Song Standard Edition. W sumie jest to 7 pozycji w ramach PlayStation Plus Extra oraz 1 w PlayStation Plus Premium.

Na koniec warto dodać, że wszystkie wymienione wyżej gry trafią w ręce abonentów PlayStation Plus Extra i Premium już 19 maja 2026 roku, czyli w najbliższy wtorek.

