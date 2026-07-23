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Sony czyści PlayStation Plus Extra i Premium. Już niedługo pożegnamy się ze sporą listą tytułów

Mikołaj Berlik
2026/07/23 14:15
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Dziewięć gier zniknie z abonamentu.

Sony ujawniło listę produkcji, które już w przyszłym miesiącu opuszczą katalog PlayStation Plus Extra i Premium. Tym razem z usługi zniknie łącznie dziewięć gier, w tym kilka bardzo dobrze ocenianych tytułów, takich jak Dead Island 2, Harold Halibut czy Unicorn Overlord.

PS Plus
PS Plus

PlayStation Plus Extra i Premium – zmiany w ofercie

Gracze mają czas do 18 sierpnia, aby ukończyć rozpoczęte przygody lub dodać do planów ostatnie sesje z produkcjami, które wkrótce przestaną być dostępne w ramach abonamentu. Co ciekawe, aż pięć tytułów pierwotnie miało opuścić usługę 21 lipca, jednak Sony zdecydowało się wydłużyć ich dostępność do 18 sierpnia.

Gry usuwane z PlayStation Plus Extra i Premium 18 sierpnia:

  • Bomber Crew (PS4)
  • Clash: Artifacts of Chaos (PS4, PS5)
  • Dead Island 2 (PS4, PS5)
  • Earth Defense Force 6 (PS4, PS5)
  • Harold Halibut (PS5)
  • Onee Chanbara ORIGIN (PS4)
  • Röki (PS4, PS5)
  • Space Crew: Legendary Edition (PS4)
  • Unicorn Overlord (PS4, PS5)

GramTV przedstawia:

Największą stratą dla wielu subskrybentów będzie bez wątpienia Dead Island 2, które od momentu dodania do katalogu cieszyło się dużą popularnością. Warto również zwrócić uwagę na Unicorn Overlord, jedną z najwyżej ocenianych gier strategicznych ostatnich lat, oraz klimatyczne Harold Halibut.

Jeśli planowaliście sprawdzić którykolwiek z wymienionych tytułów, warto zrobić to w najbliższych tygodniach. Po 18 sierpnia gry zostaną usunięte z biblioteki PlayStation Plus Extra i Premium i do dalszej rozgrywki konieczny będzie ich zakup.

Źródło:https://www.reddit.com/r/playstation/comments/1v3m8ew/9_games_being_removed_from_the_ps_extra_premium/

Tagi:

News
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PlayStation
PlayStation Plus
Sony Interactive Entertainment
PlayStation 5
subskrypcja
PlayStation Plus Premium
PlayStation Plus Extra
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112