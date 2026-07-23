Sony czyści PlayStation Plus Extra i Premium. Już niedługo pożegnamy się ze sporą listą tytułów

Sony ujawniło listę produkcji, które już w przyszłym miesiącu opuszczą katalog PlayStation Plus Extra i Premium. Tym razem z usługi zniknie łącznie dziewięć gier, w tym kilka bardzo dobrze ocenianych tytułów, takich jak Dead Island 2, Harold Halibut czy Unicorn Overlord.
PlayStation Plus Extra i Premium – zmiany w ofercie
Gracze mają czas do 18 sierpnia, aby ukończyć rozpoczęte przygody lub dodać do planów ostatnie sesje z produkcjami, które wkrótce przestaną być dostępne w ramach abonamentu. Co ciekawe, aż pięć tytułów pierwotnie miało opuścić usługę 21 lipca, jednak Sony zdecydowało się wydłużyć ich dostępność do 18 sierpnia.
Gry usuwane z PlayStation Plus Extra i Premium 18 sierpnia:
Bomber Crew (PS4)
Clash: Artifacts of Chaos (PS4, PS5)
Dead Island 2 (PS4, PS5)
Earth Defense Force 6 (PS4, PS5)
Harold Halibut (PS5)
Onee Chanbara ORIGIN (PS4)
Röki (PS4, PS5)
Space Crew: Legendary Edition (PS4)
Unicorn Overlord (PS4, PS5)
GramTV przedstawia:
Największą stratą dla wielu subskrybentów będzie bez wątpienia Dead Island 2, które od momentu dodania do katalogu cieszyło się dużą popularnością. Warto również zwrócić uwagę na Unicorn Overlord, jedną z najwyżej ocenianych gier strategicznych ostatnich lat, oraz klimatyczne Harold Halibut.
Jeśli planowaliście sprawdzić którykolwiek z wymienionych tytułów, warto zrobić to w najbliższych tygodniach. Po 18 sierpnia gry zostaną usunięte z biblioteki PlayStation Plus Extra i Premium i do dalszej rozgrywki konieczny będzie ich zakup.
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