Sony czyści PlayStation Plus Extra i Premium. Już niedługo pożegnamy się ze sporą listą tytułów

Sony ujawniło listę produkcji, które już w przyszłym miesiącu opuszczą katalog PlayStation Plus Extra i Premium. Tym razem z usługi zniknie łącznie dziewięć gier, w tym kilka bardzo dobrze ocenianych tytułów, takich jak Dead Island 2, Harold Halibut czy Unicorn Overlord.

PlayStation Plus Extra i Premium – zmiany w ofercie

Gracze mają czas do 18 sierpnia, aby ukończyć rozpoczęte przygody lub dodać do planów ostatnie sesje z produkcjami, które wkrótce przestaną być dostępne w ramach abonamentu. Co ciekawe, aż pięć tytułów pierwotnie miało opuścić usługę 21 lipca, jednak Sony zdecydowało się wydłużyć ich dostępność do 18 sierpnia.