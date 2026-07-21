Hell Let Loose: Vietnam z otwartymi testami cross-platformowymi. Wydarzenie rusza już niedługo

Twórcy pozwolą nam zagrać przed oficjalnym debiutem.
Fani realistycznych strzelanek sieciowych będą mogli jeszcze przed premierą sprawdzić Hell Let Loose: Vietnam. Studio Expression Games ogłosiło otwarte cross-platformowe testy, które odbędą się w dniach 24–27 lipca na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.
Hell Let Loose: Vietnam – nowa mapa Dak To Airfield
Podczas testów uczestnicy otrzymają dostęp do mapy Dak To Airfield, przedstawiającej lotnisko otoczone zróżnicowanym terenem. Lokacja ma wymagać dostosowywania taktyki do zmieniających się warunków – od otwartych przestrzeni, przez gęstą roślinność, aż po pobliskie wioski i osady, które mogą posłużyć jako osłona podczas walk. Mapa ma pokazać, czego gracze mogą spodziewać się po pełnej wersji gry i jak sprawdza się nowa odsłona serii w realiach wojny w Wietnamie.
Aby wziąć udział w playteście, wystarczy odwiedzić cyfrowy sklep odpowiedniej platformy, przejść na stronę gry i pobrać dedykowaną aplikację testową. Gracze konsolowi muszą jednak pamiętać o aktywnej subskrypcji – PlayStation Plus na PS5 oraz Game Pass Core (dawniej Xbox Live Gold) na Xbox Series X|S. Na komputerach nie są wymagane dodatkowe abonamenty.
GramTV przedstawia:
Wkrocz w burzliwy konflikt wojny w Wietnamie i przedrzyj się przez jedne z najzacieklejszych starć w historii współczesnej. Dołącz do bitwy toczącej się w ekstremalnym terenie, wśród rozległych górskich wąwozów i gęstej dżungli, gdzie armie północnowietnamskie ścierają się z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych. Buduj tunele, pilotuj helikoptery, prowadź łodzie patrolowe, korzystaj z broni zgodnej z faktami historycznymi i współpracuj ze swoją drużyną, by odnieść zwycięstwo.
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