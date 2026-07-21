Hell Let Loose: Vietnam z otwartymi testami cross-platformowymi. Wydarzenie rusza już niedługo

Fani realistycznych strzelanek sieciowych będą mogli jeszcze przed premierą sprawdzić Hell Let Loose: Vietnam. Studio Expression Games ogłosiło otwarte cross-platformowe testy, które odbędą się w dniach 24–27 lipca na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Hell Let Loose: Vietnam – nowa mapa Dak To Airfield

Podczas testów uczestnicy otrzymają dostęp do mapy Dak To Airfield, przedstawiającej lotnisko otoczone zróżnicowanym terenem. Lokacja ma wymagać dostosowywania taktyki do zmieniających się warunków – od otwartych przestrzeni, przez gęstą roślinność, aż po pobliskie wioski i osady, które mogą posłużyć jako osłona podczas walk. Mapa ma pokazać, czego gracze mogą spodziewać się po pełnej wersji gry i jak sprawdza się nowa odsłona serii w realiach wojny w Wietnamie.