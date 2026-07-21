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Hell Let Loose: Vietnam z otwartymi testami cross-platformowymi. Wydarzenie rusza już niedługo

Mikołaj Berlik
2026/07/21 11:00
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Twórcy pozwolą nam zagrać przed oficjalnym debiutem.

Fani realistycznych strzelanek sieciowych będą mogli jeszcze przed premierą sprawdzić Hell Let Loose: Vietnam. Studio Expression Games ogłosiło otwarte cross-platformowe testy, które odbędą się w dniach 24–27 lipca na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Hell Let Loose: Vietnam
Hell Let Loose: Vietnam

Hell Let Loose: Vietnam – nowa mapa Dak To Airfield

Podczas testów uczestnicy otrzymają dostęp do mapy Dak To Airfield, przedstawiającej lotnisko otoczone zróżnicowanym terenem. Lokacja ma wymagać dostosowywania taktyki do zmieniających się warunków – od otwartych przestrzeni, przez gęstą roślinność, aż po pobliskie wioski i osady, które mogą posłużyć jako osłona podczas walk. Mapa ma pokazać, czego gracze mogą spodziewać się po pełnej wersji gry i jak sprawdza się nowa odsłona serii w realiach wojny w Wietnamie.

Aby wziąć udział w playteście, wystarczy odwiedzić cyfrowy sklep odpowiedniej platformy, przejść na stronę gry i pobrać dedykowaną aplikację testową. Gracze konsolowi muszą jednak pamiętać o aktywnej subskrypcji – PlayStation Plus na PS5 oraz Game Pass Core (dawniej Xbox Live Gold) na Xbox Series X|S. Na komputerach nie są wymagane dodatkowe abonamenty.

GramTV przedstawia:

Wkrocz w burzliwy konflikt wojny w Wietnamie i przedrzyj się przez jedne z najzacieklejszych starć w historii współczesnej. Dołącz do bitwy toczącej się w ekstremalnym terenie, wśród rozległych górskich wąwozów i gęstej dżungli, gdzie armie północnowietnamskie ścierają się z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych. Buduj tunele, pilotuj helikoptery, prowadź łodzie patrolowe, korzystaj z broni zgodnej z faktami historycznymi i współpracuj ze swoją drużyną, by odnieść zwycięstwo.

Premiera Hell Let Loose: Vietnam została zaplanowana na 13 sierpnia. Nadchodzący playtest ma pomóc twórcom sprawdzić stabilność serwerów, działanie funkcji cross-play oraz wydajność gry przed debiutem. Przypomnijmy, że jakiś czas temu premiera gry została opóźniona.

Źródło:https://gamingbolt.com/hell-let-loose-vietnam-cross-platform-playtest-announced-for-july-24th-to-27th

Tagi:

News
PC
strzelanka
test
testy beta
testy
PlayStation 5
Hell Let Loose
Xbox Series X
Xbox Series S
Hell Let Loose: Vietnam
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112