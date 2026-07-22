Twórca hitu ostro o planach PlayStation. „Jeśli zrezygnują z płyt, niech to samo zrobią z konsolą”

Dyskusja wokół przyszłości fizycznych wydań gier nie cichnie. Po doniesieniach o planowanym zakończeniu produkcji nowych gier na płytach przez PlayStation w 2028 roku do grona krytyków dołączył Sohei Niikawa, twórca serii Disgaea. Deweloper uważa, że fizyczne kopie mają wartość, której cyfrowa dystrybucja nigdy nie zastąpi.

„Fizyczne gry są czymś więcej niż nośnikiem”

W rozmowie z serwisem Noisy Pixel podczas Anime Expo 2026 Niikawa przyznał, że z biznesowego punktu widzenia rozumie decyzję Sony, jednak jego zdaniem firma nie dostrzega emocjonalnego znaczenia fizycznych wydań dla graczy. Według Niikawy pudełkowe wydania to nie tylko sposób na uruchomienie gry, ale także pamiątka i przedmiot kolekcjonerski.