Nowa aktualizacja systemu PS5 dostępna do pobrania. Poznaliśmy listę nowości

Sony poprawia komunikaty i wygodę korzystania z konsoli.
Sony udostępniło kolejną aktualizację oprogramowania systemowego dla PlayStation 5. Wersja 26.05-13.60.00 jest już dostępna do pobrania dla wszystkich użytkowników konsoli, jednak tym razem gracze nie powinni spodziewać się dużych zmian ani nowych funkcji.
PlayStation 5 – co nowego po łatce?
Najnowszy firmware pojawił się kilka tygodni po poprzedniej aktualizacji, która skupiała się między innymi na poprawie wydajności oraz stabilności działania systemu. Tym razem Sony uraczyło nas znacznie mniejszymi usprawnieniami związanymi z codziennym korzystaniem z PS5.
Według oficjalnych informacji producenta aktualizacja:
Poprawia komunikaty oraz wygodę użytkowania na wybranych ekranach.
Oznacza to przede wszystkim drobne zmiany w interfejsie systemowym, które mają sprawić, że niektóre elementy menu będą bardziej czytelne i intuicyjne. Sony nie zdradziło jednak szczegółów dotyczących konkretnych ekranów, których dotyczą poprawki.
GramTV przedstawia:
Aktualizacja ma rozmiar około 1,2 GB, więc mimo niewielkiej listy zmian użytkownicy muszą przygotować trochę wolnego miejsca na dysku konsoli.
W ostatnich miesiącach pojawiały się również doniesienia o większych zmianach interfejsu PlayStation 5, jednak Sony nadal nie udostępniło ich szerzej wszystkim użytkownikom. Na razie właściciele konsol muszą zadowolić się mniejszymi usprawnieniami systemu.
Opisana łatka jest już dostępna dla wszystkich posiadaczy PlayStation 5.
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