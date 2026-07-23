Nowa aktualizacja systemu PS5 dostępna do pobrania. Poznaliśmy listę nowości

Sony udostępniło kolejną aktualizację oprogramowania systemowego dla PlayStation 5. Wersja 26.05-13.60.00 jest już dostępna do pobrania dla wszystkich użytkowników konsoli, jednak tym razem gracze nie powinni spodziewać się dużych zmian ani nowych funkcji.

PlayStation 5 – co nowego po łatce?

Najnowszy firmware pojawił się kilka tygodni po poprzedniej aktualizacji, która skupiała się między innymi na poprawie wydajności oraz stabilności działania systemu. Tym razem Sony uraczyło nas znacznie mniejszymi usprawnieniami związanymi z codziennym korzystaniem z PS5.