PlayStation Plus Extra na luty ujawnione podczas State of Play. Aż trzy premierowe gry ogłoszone przez Sony

Już w tym miesiącu pierwsza z premierowych gier trafi do biblioteki PS Plus.

State of Play przyniosło nam nie tylko zapowiedzi nowych i nadchodzących gier, które wkrótce zadebiutują na rynku, ale także ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na luty. Już w przyszłym tygodniu subskrybenci będą mogli zagrać w dziewięć nowych tytułów, a wśród nich premierowy tytuł. W usłudze pojawi się Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 w dniu premiery, czyli już 18 lutego. Najnowsza gra DON'T NOD to przygodówka przypominająca Life is Strange, więc fani tego typu gier będą mogli zagrać w ten tytuł bez dodatkowych opłat. Sony potwierdziło również, że druga część trafi do PS Plus Extra już 15 kwietnia.