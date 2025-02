Onimusha: Way of the Sword na zwiastunie. Twórcy przedstawiają protagonistę

Pokaz State of Play pozwolił już zerknąć na zwiastun Lost Soul Aside czy Sonic Racing: CrossWorlds. Podczas wydarzenia pojawił się również zwiastun Onimusha: Way of the Sword. Grę zapowiedziano w grudniu 2024 roku.

State of Play 2025 – Onimusha: Way of the Sword

Wśród zaprezentowanych na dzisiejszym State of Play tytułów pojawił się także nowy zwiastun Onimusha: Way of the Sword. Deweloperzy udostępnili materiał koncentrujący się na protagoniście gry. Trailer znajduje się na dole wiadomości.