Intergalactic: The Heretic Prophecy ma okno premiery? Aktor wypowiedział się o grze, jednak fani będą rozczarowani

Kumail Nanjiani sugeruje, że nowa gra studia jest jeszcze daleko od premiery.
Intergalactic: The Heretic Prophecy, nowa produkcja studia Naughty Dog, wciąż pozostaje owiana tajemnicą. Choć gra została oficjalnie zapowiedziana, jej data premiery nie została ujawniona. Nowe informacje pochodzą jednak od jednego z aktorów, który sugeruje, że na debiut trzeba będzie jeszcze poczekać kilka lat.
Intergalactic – co wiadomo o projekcie Naughty Dog
Intergalactic: The Heretic Prophecy osadzone jest w nowym uniwersum science fiction, które studio tworzy od podstaw. Produkcja ma być dużym, narracyjnym tytułem, jednak szczegóły fabuły i rozgrywki są nadal trzymane w tajemnicy. Jednym z ujawnionych elementów jest postać Colina Gravesa, w którą wciela się Kumail Nanjiani. Bohater należy do grupy przestępczej „The Five Aces”, która ma odegrać rolę w historii gry.
Kumail Nanjiani stwierdził, że Intergalactic: The Heretic Prophet jest naprawdę naprawdę dobry: „Wystąpiłem w kilku grach wideo i zdałem sobie sprawę, że to nie jest dla mnie. Zrobiłem jednak kolejną, która wyjdzie za kilka lat. Tę od Naughty Dog, która będzie naprawdę, naprawdę dobra.”
W wypowiedzi z podcastu Nanjiani stwierdził, że gra „wyjdzie za kilka lat”, co można traktować jako nieoficjalne wskazanie okna premierowego. Nie podał jednak żadnych konkretnych dat ani szczegółów produkcji. Biorąc pod uwagę typowy cykl produkcyjny gier AAA oraz fakt, że aktorzy często nagrywają swoje kwestie w późniejszych etapach developmentu, jego udział w projekcie może być ograniczony.
Intergalactic: The Heretic Prophecy nadal pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych produkcji Naughty Dog. Jeśli słowa aktora się potwierdzą, na premierę trzeba będzie poczekać jeszcze kilka lat.
