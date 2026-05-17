Intergalactic: The Heretic Prophecy ma okno premiery? Aktor wypowiedział się o grze, jednak fani będą rozczarowani

Kumail Nanjiani sugeruje, że nowa gra studia jest jeszcze daleko od premiery.

Intergalactic: The Heretic Prophecy, nowa produkcja studia Naughty Dog, wciąż pozostaje owiana tajemnicą. Choć gra została oficjalnie zapowiedziana, jej data premiery nie została ujawniona. Nowe informacje pochodzą jednak od jednego z aktorów, który sugeruje, że na debiut trzeba będzie jeszcze poczekać kilka lat.

Intergalactic – co wiadomo o projekcie Naughty Dog

Intergalactic: The Heretic Prophecy osadzone jest w nowym uniwersum science fiction, które studio tworzy od podstaw. Produkcja ma być dużym, narracyjnym tytułem, jednak szczegóły fabuły i rozgrywki są nadal trzymane w tajemnicy. Jednym z ujawnionych elementów jest postać Colina Gravesa, w którą wciela się Kumail Nanjiani. Bohater należy do grupy przestępczej „The Five Aces”, która ma odegrać rolę w historii gry.

