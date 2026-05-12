Ubisoft nie ma zaplanowanych już dużych premier? Przecieki zdradzają, dlaczego możemy się nie doczekać kolejnych pokazów

Możliwe, że czeka nas długa cisza.

Wiele wskazuje na to, że w tym roku zabraknie jednej z największych prezentacji branżowych lata. Według nowych doniesień Ubisoft może całkowicie zrezygnować z organizacji własnego wydarzenia Ubisoft Forward podczas czerwcowego sezonu pokazów. Ubisoft – za mało gier na własny pokaz? Informacje pochodzą od znanego francuskiego insidera, którego przecieki dotyczące Ubisoft wielokrotnie się potwierdzały. Doniesienia szybko podchwyciły zagraniczne media i wszystko wskazuje na to, że decyzja ma być bezpośrednio związana z trudną sytuacją wydawcy.Według przecieków głównym problemem jest zwyczajnie brak odpowiednio dużej liczby projektów, które mogłyby wypełnić pełnoprawną konferencję. Ostatnie miesiące były dla Ubisoftu wyjątkowo trudne i firma miała przejść ogromną restrukturyzację wewnętrzną. Wczytywanie ramki mediów.

Na początku 2026 roku wydawca anulował podobno aż sześć dużych projektów. Wśród nich miał znaleźć się między innymi remake Prince of Persia: The Sands of Time Remake, który przez lata zmagał się z problemami produkcyjnymi oraz kolejnymi opóźnieniami. To jednak nie wszystko. Według raportów Ubisoft zdecydował się również przesunąć premiery siedmiu innych gier, aby uniknąć kolejnych problematycznych debiutów i poprawić jakość produkcji przed premierą. Firma miała też przebudować swoją strukturę organizacyjną, dzieląc zespoły deweloperskie na kilka wyspecjalizowanych dywizji.

W praktyce oznacza to, że francuski gigant może obecnie nie mieć wystarczająco wielu materiałów, zwiastunów i dużych zapowiedzi, które uzasadniałyby organizację osobnego Ubisoft Forward. Zamiast tego wydawca ma podobno skupić się na pokazywaniu pojedynczych projektów podczas większych wydarzeń branżowych, takich jak Summer Game Fest, o którym ostatnio usłyszeliśmy interesujące wieści. Dla wielu graczy może to być kolejny sygnał pokazujący, jak poważne problemy przechodzi obecnie Ubisoft. Jeszcze kilka lat temu firma regularnie organizowała rozbudowane konferencje pełne nowych odsłon największych marek. Dziś sytuacja wygląda zdecydowanie mniej optymistycznie. Na razie Ubisoft oficjalnie nie potwierdził rezygnacji z Ubisoft Forward 2026. Największym nadchodzącym tytułem jest Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, który zadebiutuje 9 czerwca.