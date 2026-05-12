Ubisoft nie ma zaplanowanych już dużych premier? Przecieki zdradzają, dlaczego możemy się nie doczekać kolejnych pokazów

Wiele wskazuje na to, że w tym roku zabraknie jednej z największych prezentacji branżowych lata. Według nowych doniesień Ubisoft może całkowicie zrezygnować z organizacji własnego wydarzenia Ubisoft Forward podczas czerwcowego sezonu pokazów.
Ubisoft – za mało gier na własny pokaz?
Informacje pochodzą od znanego francuskiego insidera, którego przecieki dotyczące Ubisoft wielokrotnie się potwierdzały. Doniesienia szybko podchwyciły zagraniczne media i wszystko wskazuje na to, że decyzja ma być bezpośrednio związana z trudną sytuacją wydawcy.Według przecieków głównym problemem jest zwyczajnie brak odpowiednio dużej liczby projektów, które mogłyby wypełnić pełnoprawną konferencję. Ostatnie miesiące były dla Ubisoftu wyjątkowo trudne i firma miała przejść ogromną restrukturyzację wewnętrzną.
W praktyce oznacza to, że francuski gigant może obecnie nie mieć wystarczająco wielu materiałów, zwiastunów i dużych zapowiedzi, które uzasadniałyby organizację osobnego Ubisoft Forward. Zamiast tego wydawca ma podobno skupić się na pokazywaniu pojedynczych projektów podczas większych wydarzeń branżowych, takich jak Summer Game Fest, o którym ostatnio usłyszeliśmy interesujące wieści.
Dla wielu graczy może to być kolejny sygnał pokazujący, jak poważne problemy przechodzi obecnie Ubisoft. Jeszcze kilka lat temu firma regularnie organizowała rozbudowane konferencje pełne nowych odsłon największych marek. Dziś sytuacja wygląda zdecydowanie mniej optymistycznie.
