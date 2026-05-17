inFAMOUS wróci bez twórców Ghost of Tsushima? Plotka rozgrzała fanów

Od ponad dekady fani inFAMOUS proszą, proszą i doprosić się nie mogą. A może w końcu nadchodzi ten moment?

Pojawiły się bowiem doniesienia, jakoby coś z tą zapomnianą nieco marką miało się w końcu dziać. Dla graczy pojawiło się światełko w tunelu?

inFAMOUS wróci po ponad dekadzie przerwy?

Jak podaje Jordan Middler z serwisu VGC, powstawać ma kolejny projekt związany z marką inFAMOUS. W tym wypadku nie wiadomo jednak, czym konkretnie miałoby to być – w grę wchodzi albo remake którejś ze starszych odsłon lub też zupełnie nowa gra. Co jednak ciekawe, w tworzenie pozycji podobno nie jest zaangażowane Sucker Punch Productions, które stworzyło wszystkie stworzone dotychczas części. Przypomnijmy, że po wydaniu Infamous Second Son ekipa z Bellevue skupiła się na zupełnie nowej marce, wydając w kolejnych latach Ghost of Tsushima oraz Ghost of Yotei. Warto jednak podejść do tych informacji z rezerwą, gdyż pochodzą one z zaledwie jednego źródła.