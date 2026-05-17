inFAMOUS wróci bez twórców Ghost of Tsushima? Plotka rozgrzała fanów

Maciej Petryszyn
2026/05/17 18:00
Od ponad dekady fani inFAMOUS proszą, proszą i doprosić się nie mogą. A może w końcu nadchodzi ten moment?

Pojawiły się bowiem doniesienia, jakoby coś z tą zapomnianą nieco marką miało się w końcu dziać. Dla graczy pojawiło się światełko w tunelu?

inFAMOUS wróci po ponad dekadzie przerwy?

Jak podaje Jordan Middler z serwisu VGC, powstawać ma kolejny projekt związany z marką inFAMOUS. W tym wypadku nie wiadomo jednak, czym konkretnie miałoby to być – w grę wchodzi albo remake którejś ze starszych odsłon lub też zupełnie nowa gra. Co jednak ciekawe, w tworzenie pozycji podobno nie jest zaangażowane Sucker Punch Productions, które stworzyło wszystkie stworzone dotychczas części. Przypomnijmy, że po wydaniu Infamous Second Son ekipa z Bellevue skupiła się na zupełnie nowej marce, wydając w kolejnych latach Ghost of Tsushima oraz Ghost of Yotei. Warto jednak podejść do tych informacji z rezerwą, gdyż pochodzą one z zaledwie jednego źródła.

Cykl inFAMOUS został zapoczątkowany w 2009 roku za sprawą gry wydanej jeszcze na PlayStation 3. Potem wydano jeszcze Infamous 2 w 2011 roku i Infamous Second Son w roku 2014. Sama marka doczekała się też np. serii komiksów stworzonych przez słynne DC. Potem Sucker Punch, zmęczone franczyzą, podążyło w innym kierunku i jeszcze w 2022 roku przedstawiciele studia zapewniali, iż nie mają zamiaru wracać do superbohaterskiej serii. Mimo tego 3 lata później reżyser ekipy, Nate Fox, przyznał, że chciałby zająć się nowym inFAMOUS, ale w tamtym momencie nie było na to szans.

Chociaż trudno ocenić pojawiające się nowe plotki jako wiarygodne, fani na Reddicie nie kryją ekscytacji. Jedni nie mogą się doczekać, licząc zarówno na remake 1 i 2 części, jak i na kontynuację Second Son. Nie brakuje też jednak tych, którzy z uwagi na rzekomy brak zaangażowania Sucker Punch są sceptycznie nastawieni do projektu.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

