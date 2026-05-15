Nowy God of War coraz bliżej? Plotka wskazuje na wielki finał State of Play

Od pewnego czasu sporo mówi się o potencjalnym spin-offie serii God of War. Teraz temat powraca w związku z kolejnymi nieoficjalnymi informacjami.
Czyżbyśmy zbliżali się do momentu, w którym projekt zostanie nam ujawniony? Nie można tego wykluczyć.
Faye of War już na State of Play?
Już w kwietniu pojawiły się przesłanki sugerujące, że kolejny God of War nie będzie opowiadać o losach Kratosa. Zamiast tego główne skrzypce miała przejąć Faye, czyli żona pogromcy bogów oraz matka Atreusa. Już samo to powoduje, iż robi się ciekawie. Tymczasem użytkownik X o nicku Elesnicho, zdaniem graczy, zasugerował, iż spin-off będzie grą wieńczącą nadchodzące State of Play. A warto pamiętać, że ta sama osoba kilka miesięcy temu trafnie zapowiedziała prezentację Sony na kilka tygodni przed jej oficjalnym ogłoszeniem. Tym bardziej więc wydaje się, że w tej plotce może tkwić przynajmniej ziarno prawdy.
To kolejna porcja doniesień medialnych na temat gry, w przypadku której nie znamy nawet tytułu. Wcześniej mówiło się, że nowy tytuł od Santa Monica Studio będzie w zasadzie prequelem, a jego akcja dziać się będzie jeszcze przed przybyciem Kratosa do Midgardu. Co istotne, Faye ma nie być podobno jedyną grywalną postacią, bo w tym kontekście wymieniany jest również Tyr. Z kolei dotychczasowy protagonista pojawiłby się, ale jedynie w ramach występu gościnnego. Inna ciekawostka to fakt, że podobno w ramach rozgrywki mamy eksplorować mitologię Majów, chociaż obecne miałyby być też elementy wierzeń chińskich i japońskich.
