Wcześniej informowaliśmy, że pierwsze opinie o Śnieżce są pozytywne, co mogło zaskoczyć wielu sceptyków. Teraz analitycy prognozują, że nadchodzący weekend może przynieść filmowi Disneya solidne wyniki finansowe, co jednocześnie przeczy wcześniejszym wyliczeniom. Produkcja, oparta na klasycznej animacji z 1937 roku, ma szansę na globalne otwarcie powyżej 100 milionów dolarów. Czy to oznacza koniec problemów tej produkcji?

Śnieżka jednak wyjdzie na prostą? Przewidywania box office są optymistyczne

Po licznych kontrowersjach związanych z obsadzeniem Rachel Zegler w roli tytułowej oraz zmianami w fabule, film wreszcie trafia do kin. Przewiduje się, że w samych Stanach Zjednoczonych osiągnie między 45 a 50 milionów dolarów w weekend otwarcia, a dodatkowe 55 milionów dolarów może pochodzić z rynków zagranicznych. Przypomnijmy, że Disney postawił na ograniczoną premierę światową w sobotę, rezygnując z tradycyjnego czerwonego dywanu dla mediów, co jest nietypowym ruchem w przypadku tak dużej produkcji.