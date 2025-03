Disney nie rozłoży czerwonego dywanu nowej Królewnie Śnieżce. Obawia się hałaśliwych reakcji podczas premiery

Film budzi zainteresowanie, ale głównie te negatywne. Zwiastun Śnieżki zebrał rekordowe 1,4 mln “dislike'ów” na YouTube, co także zwiastuje słaby wynik w box office. Film napisany przez Gretę Gerwig (pracującą obecnie przy Narnii) i wyreżyserowany przez Marca Webba przeszedł dodatkowe dokrętki w 2023 i 2024 roku. Jest bardzo mało prawdopodobne, by zdołało to uratować produkcję. Ostateczny werdykt widowni poznamy już wkrótce. Śnieżka trafi do kin 22 marca 2024 roku.