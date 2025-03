Śnieżka chwalona w pierwszych opiniach. Zachwyty nad Rachel Zegler i „najlepszy aktorski remake Disneya”

Chociaż londyńska premiera odbyła się bez dziennikarzy, to byli oni obecni na sobotniej premierze w Los Angeles. Po seansie mieli okazję napisać krótkie wrażenia, które są zaskakująco pozytywne. Wiele osób chwali Śnieżkę za przywrócenie prawdziwej i czystej magii Disneya. Inni skupiają się na zachwycających rolach Rachel Zegler i Gal Gadot. Nie brakuje nawet głosów, że to najlepszy aktorski remake Disneya od wielu lat. Niektórzy określają aktorską Śnieżkę jako wielką niespodziankę 2025 roku. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek narzekania, to wobec krasnoludków, zarówno ich projektów, jak i efektów specjalnych.

Ciężko jest znaleźć opinię, która byłaby naprawdę negatywna. Czy to oznacza, że Śnieżka to murowany hit najbliższych tygodni? Warto wspomnieć, że wiele filmów przed premierą otrzymuje entuzjastyczne pierwsze opinie, które nie przekładają się później na wysokie oceny w recenzjach. Trzeba więc poczekać do publikacji pierwszych pełnych opinii od krytyków, a także ocen od samych widzów, które będą spływały do sieci już od najbliższego piątku.

Pomimo że stał się internetowym workiem treningowym, remake Królewny Śnieżki od Disneya jest w rzeczywistości całkiem udany! Rachel Zegler to absolutna gwiazda, (większość) nowych piosenek jest chwytliwa i pięknie wykonana, a wizualna paleta filmu jest bogata i pełna życia. Gal Gadot miała przepiękne suknie… To solidne 3,5/5. Kopciuszek pozostaje moim ulubionym remakiem, ale ten film stawiam na równi z Małą Syrenką.

Mogę tego żałować, ale Śnieżka jest solidnym filmem. Naprawdę podobały mi się numery muzyczne, zwłaszcza otwierająca piosenka i złowieszczy hit Królowej. Zegler świetnie wypadła w roli głównej, a Gadot była zabawna. To naprawdę te dziwnie wyglądające CGI-owe krasnale psują film. Ten wybór jest niezrozumiały.

Pomimo dziwnej fryzury, Śnieżka jest naprawdę urocza! Przesłanie filmu jest dobrze przekazane, zwierzątka są przesłodkie, a Rachel Zegler i jej czarujący głos robią wrażenie. Prawie wycisnęło mi to łzę, a nigdy w życiu nie płakałam.

Nie jestem fanem Zegler ani Gadot, ale ten film okazał się TAK DOBRY. Myślę, że to zaskoczy wiele osób i odniesie spory sukces. To mój Top 5 aktorskich remake’ów Disneya. Idźcie zobaczyć!

Słuchajcie, martwiłam się, ale mogę wam powiedzieć, że Królewna Śnieżka to CZYSTA DISNEYOWSKA MAGIA! To będzie ulubiony remake aktorski wielu osób… jeśli podobały wam się Aladyn czy Kopciuszek, będziecie zadowoleni.

Największą niespodzianką 2025 roku jest to, że najbardziej „kontrowersyjny” i znienawidzony film roku okazuje się być całkiem przyzwoitym aktorskim remakiem. Śnieżka to nie tylko jeden z najlepszych aktorskich remake’ów Disneya od lat, ale także film, który na nowo oddaje magię animacji z 1937 roku. Rachel Zegler JEST Królewną Śnieżką i dostarcza naprawdę magiczny występ. Numery muzyczne są niezapomniane, wizualna strona filmu (pomijając dziwacznych krasnali) zachwyca, a scenariusz Erin Cressidy Wilson nadaje tej historii głębię, której nie wiedziałem, że potrzebuje.

Choć Gal Gadot świetnie wypada jako Zła Królowa, Śnieżka nie jest udanym remakiem klasycznej animacji. Rachel Zegler to słaba Królewna Śnieżka, zmiany w fabule i tekstach piosenek są okropne, niektóre efekty specjalne pozostawiają wiele do życzenia, a cały film po prostu do mnie nie trafił. Wielka szkoda.

