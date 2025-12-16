Disney da nam niespodziewany spin-off swojego wielkiego hitu sprzed lat

Disney szykuje aktorski spin-off Pięknej i Bestii, tym razem skupiający się na jednym z najbardziej pamiętnych bohaterów animowanego klasyka – Gastonie. Muskularny i zadziorny myśliwy, który kiedyś próbował zdobyć serce Belli, dostanie własny film.

Piękna i Bestia dostanie spin-off

Scenariusz napisze David Callaham, znany m.in. z Godzilla x Kong: Nowe Imperium i Shang Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Szczegóły fabuły na razie owiane są tajemnicą, a reżysera jeszcze nie wybrano. Wiadomo jedynie, że historia będzie inspirowana baśnią o Belli i Bestii, ale z perspektywy aroganckiego bohatera, który od lat wprawia widzów w rozbawienie swoimi przesadzonymi nawykami. W aktorskiej wersji z 2017 roku rolę myśliwego zagrał Luke Evans, ale nowy film ma pokazać zupełnie nową interpretację postaci z nowym aktorem w roli głównej.