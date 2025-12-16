Zaloguj się lub Zarejestruj

Disney da nam niespodziewany spin-off swojego wielkiego hitu sprzed lat

Jakub Piwoński
2025/12/16 08:40
0
0

Tym razem historia zostanie poprowadzona przez znanego antybohatera baśni.

Disney szykuje aktorski spin-off Pięknej i Bestii, tym razem skupiający się na jednym z najbardziej pamiętnych bohaterów animowanego klasyka – Gastonie. Muskularny i zadziorny myśliwy, który kiedyś próbował zdobyć serce Belli, dostanie własny film.

Piękna i bestia
Piękna i bestia

Piękna i Bestia dostanie spin-off

Scenariusz napisze David Callaham, znany m.in. z Godzilla x Kong: Nowe Imperium i Shang Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Szczegóły fabuły na razie owiane są tajemnicą, a reżysera jeszcze nie wybrano. Wiadomo jedynie, że historia będzie inspirowana baśnią o Belli i Bestii, ale z perspektywy aroganckiego bohatera, który od lat wprawia widzów w rozbawienie swoimi przesadzonymi nawykami. W aktorskiej wersji z 2017 roku rolę myśliwego zagrał Luke Evans, ale nowy film ma pokazać zupełnie nową interpretację postaci z nowym aktorem w roli głównej.

GramTV przedstawia:

Disney od kilku lat wraca do swoich klasyków. Piękna i Bestia z Emmą Watson, Król Lew i Aladyn okazały się hitami finansowymi, choć nie wszystkie projekty wypadają równie dobrze – np. tegoroczna Królewna Śnieżka. Z tego też względu anulowany został aktorski remake Arystokratów. Ale studio mimo wszystko kontynuuje tworzenie nowych, aktorskich wersji filmów ze swojej pokaźnej biblioteki. W planach jest np. remake Zaplątanych. Gaston może więc dołączyć do rosnącej kolekcji ulubionych złoczyńców w nowym, kinowym wydaniu.

Źródło:https://variety.com/2025/film/news/gaston-movie-beauty-and-the-beast-spinoff-disney-1236609249/

Tagi:

Popkultura
Disney
Hollywood
fantasy
spin-off
Piękna i Bestia
nowy film
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112