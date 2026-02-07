Zaloguj się lub Zarejestruj

Avatar: Frontiers of Pandora From the Ashes Edition w pudełku na PS5 za 129,99 zł

Patrycja Pietrowska
2026/02/07 14:00
Produkcja Ubisoftu dostępna w atrakcyjnej cenie.

W Media Expert dostaniemy teraz Avatar: Frontiers of Pandora From the Ashes Edition w dobrej cenie. Sklep oferuje pudełkowe wydanie gry na PlayStation 5 w cenie 129,99 zł. To dobry moment, żeby nadrobić zaległości z produkcją Ubisoftu.

Avatar: Frontiers of Pandora From the Ashes Edition
Avatar: Frontiers of Pandora From the Ashes Edition

Pudełkowe wydanie Avatar: Frontiers of Pandora From the Ashes Edition na PS5 za 129,99 zł w Media Expert

W ofercie Media Expert można obecnie znaleźć Avatar: Frontiers of Pandora From the Ashes Edition w korzystnej cenie. Pudełkowe wydanie gry na PlayStation 5 kosztuje 129,99 zł i może być dobrą okazją, by sięgnąć po produkcję Ubisoftu.

Rozszerzenie Z popiołów jest inspirowane filmem Avatar: Ogień i popiół. Zagraj już od 19 grudnia 2025 r., niezależnie od fabuły podstawowej wersji gry, i zabierz So'leka w podróż, aby zmierzyć się z bezwzględnymi Popielnymi Na'vi i żołnierzami ZPZ.

W grze Avatar: Frontiers of Pandora odkrywasz niezbadane Zachodnie Rubieże:

- Odkrywaj świat z perspektywy pierwszej lub trzeciej osoby od 5 grudnia 2025 r.

- Przeżyj epicką i nieprzewidywalną przygodę w otwartym świecie Zachodnich Rubieży.

- Zostań Na'vi i personalizuj swoją postać, wytwarzaj wyposażenie i ulepszaj umiejętności oraz broń, aby dopasować je do swojego stylu gry.

- Zbuduj więź ze swoją zmorą, podróżuj i bryluj w powietrznych starciach.

- Opanuj różne style walki, posługując się tradycyjną bronią Na'vi lub niszczycielskim ludzkim uzbrojeniem.

- Rozegraj całą kampanię fabularną w trybie dla pojedynczego gracza lub ze znajomym online w trybie współpracy dla dwóch graczy.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

