Avatar: Frontiers of Pandora From the Ashes Edition w pudełku na PS5 za 129,99 zł

Rozszerzenie Z popiołów jest inspirowane filmem Avatar: Ogień i popiół. Zagraj już od 19 grudnia 2025 r., niezależnie od fabuły podstawowej wersji gry, i zabierz So'leka w podróż, aby zmierzyć się z bezwzględnymi Popielnymi Na'vi i żołnierzami ZPZ.

W grze Avatar: Frontiers of Pandora odkrywasz niezbadane Zachodnie Rubieże:

- Odkrywaj świat z perspektywy pierwszej lub trzeciej osoby od 5 grudnia 2025 r.

- Przeżyj epicką i nieprzewidywalną przygodę w otwartym świecie Zachodnich Rubieży.

- Zostań Na'vi i personalizuj swoją postać, wytwarzaj wyposażenie i ulepszaj umiejętności oraz broń, aby dopasować je do swojego stylu gry.

- Zbuduj więź ze swoją zmorą, podróżuj i bryluj w powietrznych starciach.

- Opanuj różne style walki, posługując się tradycyjną bronią Na'vi lub niszczycielskim ludzkim uzbrojeniem.

- Rozegraj całą kampanię fabularną w trybie dla pojedynczego gracza lub ze znajomym online w trybie współpracy dla dwóch graczy.