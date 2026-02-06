Zaloguj się lub Zarejestruj

Cyberpunk 2077 w wersji Ultimate na PS5 za mniej niż 150 zł

Maciej Petryszyn
2026/02/06 12:10
0
1

Graliście w Cyberpunka 2077? Bardzo prawdopodobne, że tak. Ale jeżeli nie albo z jakiegoś powodu bawiliście się na innej niż PlayStation 5 platformie, to...

...mamy dobre wieści. Oto bowiem wydanie na PS5 można wyrwać w dość atrakcyjnej cenie i to od razu z dodatkiem w komplecie.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
Cyberpunk 2077 z dodatkiem w atrakcyjnej cenie

W sklepie Perfect Blue Cyberpunk 2077: Ultimate Edition w wersji na PlayStation 5 jest do zgarnięcia z 27-procentowym rabatem. Dzięki temu, zamiast nominalnych 198,99 zł, zapłacimy 144,99 zł. Co istotne, w pakiecie dostępna jest nie tylko sama podstawowa gra, ale również wydany w 2023 roku dodatek Widmo Wolności, poszerzający produkcję CD Projekt RED o kolejne godziny zabawy w Night City.

Gra twórców Wiedźmina

Cyberpunk 2077 to rozgrywająca się w otwartym świecie przygoda, której akcja toczy się w Night City, megalopolis rządzonym przez obsesyjną pogoń za władzą, sławą i przerabianiem własnego ciała. Nazywasz się V i musisz zdobyć jedyny w swoim rodzaju implant — klucz do nieśmiertelności. Stwórz własny styl gry i ruszaj na podbój potężnego miasta przyszłości, którego historię kształtują twoje decyzje.

GRAJ WYJĘTYM SPOD PRAWA NAJEMNIKIEM

Zostań cyberpunkiem, uzbrojonym po zęby wolnym strzelcem, i stań się legendą najbardziej niebezpiecznego miasta przyszłości.

POZNAJ SMAK ŻYCIA W MIEŚCIE PRZYSZŁOŚCI

Witaj w Night City — stworzonym z rozmachem mieście przyszłości, w którym zatracisz się bez pamięci.

UKRADNIJ TECHNOLOGIĘ DAJĄCĄ WIECZNE ŻYCIE

Zdobądź najpotężniejszy wszczep w Night City i zmierz się z tymi, którzy trzęsą całym miastem.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

