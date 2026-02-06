Cyberpunk 2077 w wersji Ultimate na PS5 za mniej niż 150 zł

Graliście w Cyberpunka 2077? Bardzo prawdopodobne, że tak. Ale jeżeli nie albo z jakiegoś powodu bawiliście się na innej niż PlayStation 5 platformie, to...

...mamy dobre wieści. Oto bowiem wydanie na PS5 można wyrwać w dość atrakcyjnej cenie i to od razu z dodatkiem w komplecie.

Cyberpunk 2077 z dodatkiem w atrakcyjnej cenie

W sklepie Perfect Blue Cyberpunk 2077: Ultimate Edition w wersji na PlayStation 5 jest do zgarnięcia z 27-procentowym rabatem. Dzięki temu, zamiast nominalnych 198,99 zł, zapłacimy 144,99 zł. Co istotne, w pakiecie dostępna jest nie tylko sama podstawowa gra, ale również wydany w 2023 roku dodatek Widmo Wolności, poszerzający produkcję CD Projekt RED o kolejne godziny zabawy w Night City.