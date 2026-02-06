Cyberpunk 2077 w wersji Ultimate na PS5 za mniej niż 150 zł

...mamy dobre wieści. Oto bowiem wydanie na PS5 można wyrwać w dość atrakcyjnej cenie i to od razu z dodatkiem w komplecie.
Cyberpunk 2077 z dodatkiem w atrakcyjnej cenie
W sklepie Perfect Blue Cyberpunk 2077: Ultimate Edition w wersji na PlayStation 5 jest do zgarnięcia z 27-procentowym rabatem. Dzięki temu, zamiast nominalnych 198,99 zł, zapłacimy 144,99 zł. Co istotne, w pakiecie dostępna jest nie tylko sama podstawowa gra, ale również wydany w 2023 roku dodatek Widmo Wolności, poszerzający produkcję CD Projekt RED o kolejne godziny zabawy w Night City.
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (PS5) – 144,99 zł
Gra twórców Wiedźmina
Cyberpunk 2077 to rozgrywająca się w otwartym świecie przygoda, której akcja toczy się w Night City, megalopolis rządzonym przez obsesyjną pogoń za władzą, sławą i przerabianiem własnego ciała. Nazywasz się V i musisz zdobyć jedyny w swoim rodzaju implant — klucz do nieśmiertelności. Stwórz własny styl gry i ruszaj na podbój potężnego miasta przyszłości, którego historię kształtują twoje decyzje.
GRAJ WYJĘTYM SPOD PRAWA NAJEMNIKIEM
Zostań cyberpunkiem, uzbrojonym po zęby wolnym strzelcem, i stań się legendą najbardziej niebezpiecznego miasta przyszłości.
POZNAJ SMAK ŻYCIA W MIEŚCIE PRZYSZŁOŚCI
Witaj w Night City — stworzonym z rozmachem mieście przyszłości, w którym zatracisz się bez pamięci.
UKRADNIJ TECHNOLOGIĘ DAJĄCĄ WIECZNE ŻYCIE
Zdobądź najpotężniejszy wszczep w Night City i zmierz się z tymi, którzy trzęsą całym miastem.
