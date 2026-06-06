Silent Hill, Piła... Bloober z kolejną dużą licencją. Tajemniczy projekt już w 2027

Oto bowiem krakowska firma ogłosiła kolejną ważną współpracę. Ważną, bo nawiązaną z dużą marką.
Projekt F nadejdzie w 2027 roku
W swoim najnowszym raporcie bieżącym ESPI Bloober poinformował o podpisaniu umowy wydawniczej ze spółką Skydance Interactive. Mowa tutaj o wytwórni filmowej, która w ubiegłym roku po wieloletniej współpracy połączyła się ze słynnym Paramount Pictures. Rzeczona umowa dotyczy tzw. Projektu F, który ma za sobą naprawdę burzliwe losy. Dość powiedzieć, że sama gra powstaje już od kilku lat i początkowo była ona przedmiotem współpracy wydawniczej z Rogue Games. Ta jednak została rozwiązana w październiku 2023 roku, w następstwie czego Bloober przejął do gry pełnię praw. A już nieco ponad pół roku później doszło do uzyskania licencji od Viacom International, które obecnie wchodzi już w skład Paramount Skydance.