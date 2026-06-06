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Silent Hill, Piła... Bloober z kolejną dużą licencją. Tajemniczy projekt już w 2027

Maciej Petryszyn
2026/06/06 19:30
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Chociaż Bloober Team ostatnią grę wydał jeszcze we wrześniu ubiegłego roku, to o polskim studiu wciąż się mówi. I to nie bez powodu.

Oto bowiem krakowska firma ogłosiła kolejną ważną współpracę. Ważną, bo nawiązaną z dużą marką.

Bloober Team
Bloober Team

Projekt F nadejdzie w 2027 roku

W swoim najnowszym raporcie bieżącym ESPI Bloober poinformował o podpisaniu umowy wydawniczej ze spółką Skydance Interactive. Mowa tutaj o wytwórni filmowej, która w ubiegłym roku po wieloletniej współpracy połączyła się ze słynnym Paramount Pictures. Rzeczona umowa dotyczy tzw. Projektu F, który ma za sobą naprawdę burzliwe losy. Dość powiedzieć, że sama gra powstaje już od kilku lat i początkowo była ona przedmiotem współpracy wydawniczej z Rogue Games. Ta jednak została rozwiązana w październiku 2023 roku, w następstwie czego Bloober przejął do gry pełnię praw. A już nieco ponad pół roku później doszło do uzyskania licencji od Viacom International, które obecnie wchodzi już w skład Paramount Skydance.

GramTV przedstawia:

W ramach tej licencji Projekt F był dalej rozwijany, już w ramach pionu Broken Mirror Games, a więc tzw. projektów second party. Teraz zaś podpisano ze Skydance ostateczną umowę wydawniczą, w ramach której Amerykanie i Polacy zobowiązują się do współfinansowania produkcji oraz marketingu gry. Za promocję i sprzedaż odpowiedzialne będzie już natomiast Skydance. Pozostaje jednak pytanie, na jakiej konkretnie marce oprze się tytuł? Krzyk, Uśmiechnij się, Ciche miejsce czy też Paranormal Activity to tylko kilka pozycji, które pasowałby do portfolio Bloobera. Tak czy inaczej, Projekt F ma trafić na rynek w 2027 roku i ukazać się na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2.

Dla polskiego studia jest to więc niezwykle pracowity czas. Pod szyldem Bloober powstaje obecnie aż 7 projektów, chociaż oczywiście część z nich zlecono studiom partnerskim. Wśród nich znajdziemy m.in. Silent Hill 1 Remake oraz Layers of Fear 3, a także zapowiedziane podczas Summer Game Fest SAW: Genesis, na licencji legendarnej Piły. Do tego plotkuje się też o możliwym dodatku do Cronos: The New Dawn.

Źródło:https://www.bankier.pl/wiadomosc/BLOOBER-TEAM-S-A-Zawarcie-istotnej-umowy-wydawniczej-z-Skydance-Interactive-LLC-oraz-aktualizacja-daty-premiery-Projektu-F-9147007.html

Tagi:

News
PC
Bloober Team
PlayStation 5
Skydance Interactive
Viacom
Xbox Series X
Xbox Series S
Switch 2
Nintendo Switch 2
Paramount Skydance
Projekt F
Project F
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
sebasiwy
Gramowicz
Dzisiaj 19:56

i rozszerzenie do Kronos the new dawn.




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