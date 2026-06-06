Silent Hill, Piła... Bloober z kolejną dużą licencją. Tajemniczy projekt już w 2027

W ramach tej licencji Projekt F był dalej rozwijany, już w ramach pionu Broken Mirror Games, a więc tzw. projektów second party. Teraz zaś podpisano ze Skydance ostateczną umowę wydawniczą, w ramach której Amerykanie i Polacy zobowiązują się do współfinansowania produkcji oraz marketingu gry. Za promocję i sprzedaż odpowiedzialne będzie już natomiast Skydance. Pozostaje jednak pytanie, na jakiej konkretnie marce oprze się tytuł? Krzyk, Uśmiechnij się, Ciche miejsce czy też Paranormal Activity to tylko kilka pozycji, które pasowałby do portfolio Bloobera. Tak czy inaczej, Projekt F ma trafić na rynek w 2027 roku i ukazać się na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2.

Dla polskiego studia jest to więc niezwykle pracowity czas. Pod szyldem Bloober powstaje obecnie aż 7 projektów, chociaż oczywiście część z nich zlecono studiom partnerskim. Wśród nich znajdziemy m.in. Silent Hill 1 Remake oraz Layers of Fear 3, a także zapowiedziane podczas Summer Game Fest SAW: Genesis, na licencji legendarnej Piły. Do tego plotkuje się też o możliwym dodatku do Cronos: The New Dawn.