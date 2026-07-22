Xbox Backward Compatibility na PC. Microsoft udostępnił pierwsze klasyczne gry

„To początek szerszej inicjatywy” – zapowiada amerykańska firma.
Fantastyczne wieści dla miłośników klasycznych gier Xbox korzystających obecnie z komputerów osobistych. Microsoft zdecydował się uruchomić usługę Xbox Backward Compatibility na PC. Wspomniana funkcja ma ułatwić granie w klasyczne gry z konsoli Xbox na pecetach, a także urządzeniach przenośnych, w tym na ROG Xbox Ally i Xbox Ally X.
Klasyczne gry z pierwszej konsoli Xbox na PC. Wszystko dzięki usłudze wstecznej kompatybilności
Na dobry początek w ramach Xbox Backward Compatibility na PC udostępniono cztery klasyczne gry z pierwszej konsoli Microsoftu. Mowa tutaj o takich tytułach jak BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded , Crimson Skies: High Road to Revenge oraz Fuzion Frenzy. Microsoft podkreśla, że po raz pierwszy w historii we wspomniane produkcje będzie można zagrać na komputerach osobistych oraz urządzeniach przenośnych.
Twoja biblioteka gier to coś więcej niż tylko kolekcja. To twoja osobista historia pełna epickich opowieści i cennych wspomnień z przeszłości. Jako gracze nie chcemy porzucać naszego dziedzictwa gamingowego, nawet gdy technologia nieustannie się rozwija i posuwa naprzód. Oczekujemy, że nasza biblioteka będzie ewoluować razem z nami i że będziemy mogli grać w nasze gry w zupełnie nowy sposób – czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie Xbox.
Gry udostępnione w ramach Xbox Backward Compatibility na PC otrzymały również nowe funkcje, które „poprawiają wrażenia” z rozgrywki. Użytkownicy komputerów osobistych mają m.in. możliwość dostosowania ustawień graficznych. Gracze mogą również zmienić ustawienia językowe i dźwiękowej.
GramTV przedstawia:
Wszystkie produkcje udostępnione w ramach Xbox Backward Compatibility na PC są od teraz dostępne do kupienia na komputerach osobistych. Wspomnianymi tytułami cieszyć mogą się również abonenci wszystkich planów usługi Xbox Game Pass.
Na koniec warto dodać, że start Xbox Backward Compatibility na PC to „początek szerszej inicjatywy”. Microsoft podkreśla, że ma ona na celu „zachowanie klasycznych gier z konsoli Xbox i stopniowe udostępnianie ich na PC”.
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