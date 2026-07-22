Xbox Backward Compatibility na PC. Microsoft udostępnił pierwsze klasyczne gry

Fantastyczne wieści dla miłośników klasycznych gier Xbox korzystających obecnie z komputerów osobistych. Microsoft zdecydował się uruchomić usługę Xbox Backward Compatibility na PC. Wspomniana funkcja ma ułatwić granie w klasyczne gry z konsoli Xbox na pecetach, a także urządzeniach przenośnych, w tym na ROG Xbox Ally i Xbox Ally X.

Klasyczne gry z pierwszej konsoli Xbox na PC. Wszystko dzięki usłudze wstecznej kompatybilności

Na dobry początek w ramach Xbox Backward Compatibility na PC udostępniono cztery klasyczne gry z pierwszej konsoli Microsoftu. Mowa tutaj o takich tytułach jak BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded , Crimson Skies: High Road to Revenge oraz Fuzion Frenzy. Microsoft podkreśla, że po raz pierwszy w historii we wspomniane produkcje będzie można zagrać na komputerach osobistych oraz urządzeniach przenośnych.