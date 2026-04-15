Bloober Team pracuje nad 7 grami. Skala robi wrażenie

Dziś Bloober Team to jedna z wizytówek polskiego game devu. Pomimo wcześniejszych sukcesów krakowskie studio nie zamierza jednak zwalniać tempa.

Wręcz przeciwnie! Z jednej strony w zespole doszło do powiększenia zespołu zarządzającego. Z drugiej zaś deweloperzy działają przy zaskakująco dużej liczbie tytułów. 7 gier powstaje pod szyldem Bloober Teamu W ostatnim czasie szeregi Bloober Teamu zasiliło kilka ciekawych nazwisk. Nowym szefem studia został niezwykle doświadczony Thaine Lyman, który wcześniej spędził 17 lat w Activision oraz 10 w Wargamingu. W obu tych uznanych firmach był nawet wiceprezesem. Z kolei znana z CD Projekt RED oraz Techlandu Katya Baukova to nowa dyrektorka ds. rozwoju biznesu. Jest też Michał Gembicki, nowo mianowany szef działu wydawniczego, w którego CV znajdziemy CD Projekt oraz Klabater. To ogromne wzmocnienia, ale wzmocnienia konieczne. Wszak Bloober postawił sobie za cel jednoczesną pracę nad dwoma dużymi projektami.

W rozmowie z GamesIndustry.biz opowiedział o tym Piotr Babieno, prezes Bloobera: Nie chcemy mieć mniej niż dwóch produkcji, ponieważ poleganie na jednym tytule generuje zbyt duże ryzyko na dzisiejszym rynku. Ale nie chcemy też więcej, ponieważ nieuchronnie ucierpiałyby na tym jakość, skupienie i nadzór kreatywny. Dla nas dwie główne produkcje to właściwa równowaga między ambicją a odpowiedzialnością.

Wspomniane dwa duże projekty to tajemniczy Projekt H, nad którym pracują twórcy Cronos: New Dawn, a także powstający wyłącznie na Nintendo Switch Projekt M. Niemniej to nie koniec, bo pod szyldem Bloober Teamu tworzone jest 5 innych produkcji. Te rozwijane są w założonym w 2024 roku Broken Mirror Games, a jednym z nich jest Layers of Fear 3. Nie wiadomo natomiast, który zespół pracuje lub będzie pracował nad Silent Hill Remake. Jeżeli jednak wierzyć plotkom, to odświeżona wersja legendarnej gry Konami to i tak temat na bardziej odległą przyszłość.

Maciej Petryszyn


