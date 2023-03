Sifu osiągnęło kolejny kamień milowy. Wyniki sprzedaży robią wrażenie

Za nieco ponad tydzień Sifu zadebiutuje na konsolach Xbox One i Xbox Series X/S, a także na platformie Steam. Okazuje się jednak, że to nie koniec dobrych wiadomości związanych z najnowszym dziełem studia Sloclap. Firma Kepler Interactive – wydawca gry – podzieliła się bowiem nowymi wynikami sprzedaży wspomnianego tytułu, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że produkcja osiągnęła kolejny kamień milowy.

Sprzedaż Sifu przekroczyła 2 miliony egzemplarzy

Wydawca ponownie podkreślił, że Sifu było „bardzo udaną premierą”, a gra może obecnie pochwalić się sprzedażą na poziomie 2 milionów egzemplarzy. Warto wspomnieć, że w marcu ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że najnowsza produkcja studia Sloclap trafiła do miliona odbiorców.



Sifu cieszy się więc niesłabnącą popularnością. Deweloperzy oraz wydawca z pewnością liczą jednak na to, że premiera gry na konsolach Xbox One i Xbox Series X/S oraz platformie Steam pozwoli znacząco poprawić wspomniany wynik.



Na koniec przypomnijmy, że Sifu dostępne jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych (Epic Games Store), a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Sloclap, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Sifu – Dark Souls x Kung-fu.