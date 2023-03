Sifu – prezentacja nowego trybu rozgrywki i data premiery konsolowej wersji

Sifu to bez wątpienia jedna z najciekawszych gier ubiegłego roku, szczególnie jeśli jesteście miłośnikami wymagających produkcji. Już wkrótce grono odbiorców tego docenionego tytułu poszerzy się o posiadaczy kolejnych sprzętów. O tym, że Sifu zmierza na konsole Xbox One i Xbox Series X/S, wiemy już jakiegoś czasu. Wraz z premierą nowej wersji gra doczeka się darmowej aktualizacji, która wprowadzi nowy tryb rozgrywki. Twórcy ze studia Sloclap podzielili się trailerem prezentującym nowości.

Sifu: Arenas

Nowy dodatek zatytułowany Arenas trafi do gry już 28 marca. Jak łatwo się domyślić, podczas zabawy rozgrywka będzie się opierać na arenowych zmaganiach. Twórcy przygotowali 5 specjalnych trybów, 9 lokacji i 45 wyzwań, co łącznie powinno dostarczyć około 10h dodatkowej zabawy. Wyjadacze Sifu z pewnością uporają się z nową zawartością znacznie szybciej. Mnie przechodzą ciarki na samą myśl swoich bolesnych zmagań z grą.



Warto wspomnieć, że tego samego dnia Sifu pojawi się w sprzedaży poprzez Steam.



Na koniec przypomnijmy, że Sifu zadebiutowało na rynku 8 lutego 2022 roku, a w dniu premiery gra była dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Sloclap, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Sifu – Dark Souls x Kung-fu.