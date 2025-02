Sid Meier’s Civilization VII ma pierwsze recenzje. Strategia ze skrajnymi ocenami

Od 4/10 do 10/10.

Już za kilka dni w ręce graczy trafi Sid Meier’s Civilization VII. W ostatnim czasie mogliśmy zapoznać się między innymi z planami twórców na najbliższe miesiące. W związku z nadchodzącą premierą w sieci znajdziemy już pierwsze recenzje Civilization VII, które spotkało się ze skrajnymi ocenami. Choć średnia w serwisie Metacritic to wysokie 80/100 (na podstawie 68 recenzji), to rozstrzał pomiędzy ocenami jest spory – od 4/10 do 10/10.