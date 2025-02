Recenzja Sid Meier's Civilization VII - lepsze jest wrogiem dobrego?

Jedni nazwą to herezją, a jeszcze inni próbą przypasowania się pod casuali oraz tych, którzy na rozkminianie zaawansowanych strategii mają zdecydowanie mniej czasu. Ewentualnie cały czas prowadzone będą batalie związane z tym, że postacie w Civce nadal wyglądają komiksowo zamiast poważnie… bo przecież to poważna gra, a memy z Gandhim oraz jego nuklearnymi ambicjami rodzą się w podziemiach.

Po spędzeniu wielu godzin w Civilization VII dochodzę do wniosku, że tak naprawdę to nie jest tak, że jest to zła odsłona serii Firaxis. Powiedziałbym nawet, iż wiele pomysłów jest tutaj dość ambitnych, a ewentualne zmiany odważne. Problem jednak nie tkwi w tym, że te zmiany w ogóle mają miejsce – bardziej w tym, że część z nich mogła być o wiele bardziej dopracowana w dość drobnych, ale wchodzących w oczy szczegółach.

Co by było gdyby…

Najważniejszą zmianą w przypadku Civilization VII jest fakt, że wybór przywódcy nie zmusza nas do przyjmowania jedynej słusznej drogi pochodzenia. Co prawda nadal możemy wybrać tzw. pochodzenie geograficzne, które będzie zgodne z pewnymi założeniami regionu, z którego przywódca pochodzi. Jakie są z tego profity? Zasadniczo to, że będziemy szli odpowiedno słuszną drogą historyczną wykorzystując jednostki oraz budowle, które są przypisane dla danej cywilizacji. Problem w tym, że im dalej w las z epokami (o których później), to ten wybór staje się coraz trudniejszy i w przypadku tych domyślnych pochodzeń staje się coraz bardziej dziwny. Przydałaby się tutaj tak właściwie możliwość pozostania przy tym, co już osiągnęliśmy w wersji nowoczesnej.

Fun fact – często było tak, że wybierając tę opcję przeciwnicy AI również starali się ustawiać pod tym względem podobnie. Co właściwie jest bardzo sprawiedliwym ruchem, ponieważ wtedy zdecydowanie łatwiej zrozumieć jakie pomysły mogą mieć nasi przyszli sojusznicy lub przeciwnicy. Co innego, gdy nagle Benjamin Franklin wybierze coś o wiele bardziej egzotycznego.

Za tym wyborem idą tak naprawdę wszystkie inne elementy rozgrywki począwszy od nazewnictwa miast w danym okresie rozgrywki po późniejsze wybory przechodząc z epoki do epoki. Można również wpaść w pułapkę, gdy przywódca ekonomiczno-militarny będzie przewodził cywilizacji kulturalno-naukowej. W teorii wszystko powinno się zgrywać idealnie mając obstawione wszystkie fronty, a w praktyce powoduje to niesamowity chaos, który może spowodować późniejszy brak dziedziczonych punktów. I tak źle, i tak nie za dobrze.

Teoretycznie wszystko jest proste, jasne i klarowne, ale z czasem widać, że sam pomysł na dość gruntowne zmiany w formule zabawy potrzebował czegoś więcej w kwestii wykończenia.

Historia lubi się powtarzać?

Podzielenie zabawy na epoki w teorii pozwala na to, aby w jakimś stopniu wyrównać rozgrywkę między graczami, a przy okazji powinno również pozwolić na ewentualną zmianę strategii na dalszą zabawę. Załóżmy więc, że w pierwszym etapie skupimy się mocno na ekspansji oraz liczbie posiadanych miast, aby w drugim mocniej przycisnąć kwestię ekonomii oraz możliwości zdobywania punktów naukowych i kulturalnych… i w trzecim mieć idealną podstawę ku temu, aby militarnie stawić czoła największym wyzwaniom. Ewentualnie mieć łatwą drogę do programu kosmicznego.

Brzmi przyjemnie, choć biorąc pod uwagę dużą schematyczność rozgrywki może się okazać, że możliwości na ewentualne roszady w ramach strategii nie ma tak wiele, jak mogłoby się wydawać.

Głównie ze względu na fakt, że domyślnie każda z epok kończy się kryzysem (można to wyłączyć w opcjach), a te działają bardzo podobnie na kształt doktryn – wybieramy te, które najbardziej będą nam odpowiadały swoimi minusami. Może się więc okazać, że wylosujemy takie, które nie będą nam w ogóle przeszkadzały, a może się również zdarzyć tak, że każdy wybór będzie wymagał od nas przeczekania złych czasów lub zmiany strategii na bardziej optymalną.

I teraz to, co chyba z tej całej kwestii jest najbardziej kontrowersyjne to fakt, że tak naprawdę przejście z epoki do epoki (przynajmniej starając się korzystać z opcji, które są dostępne w grze) potężnie potrafi nagiąć czasoprzestrzeń.

Przykładowo – jeśli w normalnej rozgrywce epoka trwa około 150 tur, to kończy się na długo przed wybiciem roku zero i nadejściem nowej ery. Podobnie jest w przypadku gry na maratonie, która potrafiła się skończyć po około 210 turach i nadal nie dotrzeć do tego miejsca (co jest zrozumiałe). Problem w tym, że kolejna epoka zaczyna się od roku… 400 n.e.. Oznacza to, że skok między epokami jest ogromny, a ewentualna chęć wydłużenia epoki (w teorii ta opcja istnieje) o tych kilkanaście tur więcej tak, aby pewna ciągłość historyczno-logiczna nadal istniała jest mało możliwa w tym momencie. Podobnie jest w przypadku przechodzenia z epoki eksploracji do epoki nowoczesnej – ta zakończyła się około roku 1030 roku n.e., a skok następuje do 1750 roku n.e.. Jeśli połączymy to wszystko w całość z tym, że nagle z jakiegoś powodu rozwijanie szlaków handlowych, zakładanie kolejnych miast oraz migracje związane z religiami nie idą odpowiednim tempem, to tak naprawdę granie maratonów w Civilization VII sensu nie ma, a gra sama w sobie ułożona jest bardziej pod szybsze bądź normalnej długości rozgrywki.

Najbardziej jednak boli fakt, że o zwycięstwie w przypadku ostatniego etapu rozgrywki decyduje to, kto pierwszy zakończy jedną z czterech linii do zwycięstwa np. zakończy Project Ivy czy też zbuduje rakietę do pierwszej wyprawy w kosmos. Oznacza to, że tak naprawdę o tym, kto wygra w Civilization VII decyduje wyścig i nawet jeśli nasza cywilizacja dominowała przez wszystkie etapy rozgrywki, a na koniec mieliśmy np. trzy z czterech wymaksowanych linii zadań, to koniec końców i tak wygrywa ten, kto pierwszy takowy projekt ukończył w ostatniej epoce.

A teraz żeby tej negatywności nie było zbyt wiele bierzemy głęboki wdech… i wydech.

I teraz tak naprawdę jedynym elementem, który wpadł mi do głowy próbując łączyć kropki to fakt, że Firaxis być może próbowało w spektakularny sposób ożenić dobrze znaną formułę Civilization z elementami… roguelite.

Teoretycznie pomysł na to, aby grę podzielić na etapy, a w nich wprowadzać elementy losowości (każdy z graczy może wybrać inną cywilizację na dalszą część drogi) oraz możliwości odblokowywania niektórych elementów na dalszą część przebiegu (np. zbudowanie kilku kapliczek w dzielnicach odblokowuje cywilizację Syjamu) może się na to składać, a zdobywane doświadczenie za wykonane zadania przekładające się na poziom przywódcy oraz nagrody za tym idące składa się tutaj idealnie w całość. W połączeniu z taką, a nie inną pętlą rozgrywki można mieć wrażenie, że o wiele więcej frajdy powinni mieć ci, którzy wolą krótsze posiedzenia przed ekranem niż wielogodzinne kampanie kończące się po kilku dniach, tygodniach, czy nawet miesiącach.

Zdecydowanie to rozwiązanie znajdzie swoje grono zwolenników, bo czego by o nim nie mówić, to przez te wszystkie godziny dzięki tym krótszym grom łatwiej było eksperymentować z różnymi rozwiązaniami. Jednak z drugiej strony będąc fanem maratonów na dużych mapach z wieloma graczami na raz (na ten moment maksymalna ich liczba to osiem sztuk) mogę powiedzieć, że spodziewałem się po Firaxis zdecydowanie więcej. Tym bardziej, że pod względem innych elementów rozgrywki jest naprawdę dobrze i angażująco. W ostatecznym rozrachunku mam wrażenie, że zasadniczo twórcy myśleli głównie o krótszych rozgrywkach niż o tych, które miały by stanowić wielomiesięczne nawet kampanie, ponieważ elementy takie jak liczba tur na epokę nie skaluje się odpowiednio wraz z wyborem długiej rozgrywki oraz dłuższych epok samych w sobie. Jeśli dołoży się te nietypowe skoki czasu, to można byłoby to wyrównać jakąś pierwszą lepszą aktualizacją z kilkoma zmiennymi w tym aspekcie. Ostatecznie na ten moment trzeba żyć z tym, co zostało nam zaproponowane.

A może zwyczajnie Firaxis nieco obniżyło loty ze względu na to, aby gra dobrze i sprawnie chodziła na wszystkich sprzętach? Tak wiecie… żeby nie przegrzać styków i dokładać z czasem całą resztę w ramach poprawek na dystansie? Mogę tylko przypuszczać, dywagować, teoretyzować.

Małomiasteczkowe sny i wielkomiejskie aspiracje

Nie ukrywam, że element rozbudowy miast i miasteczek, które zakładamy w ciągu zabawy w Civilization VII interesował mnie tak naprawdę najbardziej i zaskakująco tych pozytywnych elementów zauważyłem najwięcej. Głównie ze względu na fakt, że teraz rozbudowa jest o wiele prostsza i nie wymaga aż tak wiele klikania jak chociaż w Civilization VI, gdzie zabawa robotnikami we wczesnej fazie zabawy po to, aby budować drogi, farmy czy kopalnie potrafiła przyprawić o ból głowy nawet najbardziej ogarniętych city builderów.

A tymczasem w CIV VII z jednej strony rozbudowa odbywa się wraz z rozszerzaniem granic naszego miasta, a z drugiej na jednym heksie możemy dołożyć kilka budowli tak, aby te miejscówki były bardziej wyspecjalizowane. I tak jak pisałem wcześniej w pierwszych wrażeniach – czuć w tym wszystkim potężną inspirację grami, które pojawiły się w ostatnim czasie na rynku, ale… szczerze mówiąc pasuje to do Civilization wręcz idealnie. Być może właśnie ze względu na to, że rozgrywka sama w sobie ma być o wiele bardziej nie tyle co łatwiejsza, co przystępniejsza na dynamiczne rozgrywki niż na dłuższe posiedzenia i klikanie dziesiątki elementów.

Inną sprawą jest to, że również pod względem handlowym sytuacja jest nieco bardziej dynamiczna – każdy surowiec w ramach naszego państwa przypisujemy do miasta i dzięki temu otrzymujemy różne profity od zwiększenia dochodu po przyspieszenie rozwoju naukowego.

Dodając do tego fakt, że wszelkie zasoby dzielimy na te, które możemy przypisać do miast, inne do wiosek, a jeszcze inne do miast posiadających fabryki (w epoce nowoczesnej) wszystko to sprawia, że nawet mając kilka zdublowanych kopalni, łowisk czy hodowli można sprytnie te wszystkie elementy rozłożyć tak, jak tego potrzebujemy. Z drugiej strony otwierając szlak handlowy (oraz poprawiając relacje z danymi przywódcami) dostajemy do nich dostęp bez konieczności zaznaczania, że np. przez kolejnych 20 tur będziemy dawali komuś sól za to, że on będzie nam dawał jadeit. I tu również, jak w wielu elementach w CIV VII, jednym te uproszczenia wiele nie zrobią, bo nadal zabawa jest dobra… ale ci, którzy szukają ekonomicznej głębi będą mówić o kolejnej herezji. Bo tu dodano, tam odjęto – niby wychodzi na zero, ale mogło być o wiele więcej.