Twórcy Civilization 7 dzielą się planami na najbliższe miesiące. Poznaliśmy zawartość zmierzającą do gry

Już za niedługo odbędzie się premiera Civilization 7 - kolejnej głównej odsłony bestsellerowej serii strategii turowych typu 4X. O nowym tytule wiemy już naprawdę sporo dzięki różnego rodzaju wywiadom oraz prezentacji na The Game Awards 2024. Mimo to deweloperzy postanowili podzielić się kolejną garścią szczegółów opisując, jak tytuł będzie wyglądał zaraz po premierze.

Civilization 7 - nowe informacje o nadchodzącej strategii

Na Steamie możemy zobaczyć ogłoszenie od twórców Civilization 7, w którym dowiedzieliśmy się o planowanych dodatkach opisanych jako “Collections”. Będą to płatne zbiory zawartości, które przyniosą nowe cywilizacje, liderów oraz Wonders. Pierwszy z nich, Crossroads of the World, zostanie udostępniony w dwóch częściach w marcu - na datę dzienną musimy jeszcze poczekać. Na początku otrzymamy dwie cywilizacje oraz lidera, Adę Lovelace - w następnej “fali” będzie to Simon Bolivar.