Activision ogłasza rewolucyjną zmianę strategii wydawniczej. Koniec corocznych premier Modern Warfare i Black Ops

Activision opublikowało swoje oświadczenie w poście na blogu, reagując na niepochlebne recenzje i negatywny odbiór ze strony graczy, jakie zebrała niedawno wydana gra Black Ops 7. Deweloperzy przyznali, że zamierzali stworzyć duchowego następcę Black Ops 2, a studia włożyły w tworzenie tej gry pasję, podkreślając, że są z niej dumni. Mimo to, zachęcają oni graczy, aby sami wypróbowali tytuł i dokonali własnej oceny. Opinie graczy były jednak surowe, ponieważ Black Ops 7 otrzymało w przeważającej mierze negatywne recenzje na platformie Steam, a użytkownicy ostro skrytykowali w szczególności fabułę, tryby wieloosobowe oraz wydajność.

Activision ogłosiło znaczącą zmianę w cyklu wydawniczym serii Call of Duty, informując, że nie będzie już dochodziło do kolejnych premier gier z podserii Modern Warfare i Black Ops rok po roku. Ta decyzja zwiastuje początek dużej reorganizacji w harmonogramie wydawniczym popularnej serii strzelanek. Zmiana ta jest częścią szerszego, trójstopniowego planu, mającego na celu przywrócenie tytułowi dawnej świetności.

Jeśli chodzi o Black Ops 7, naszym celem było stworzenie duchowego następcy Black Ops 2, a zespoły włożyły ogrom pasji, by przygotować grę, z której jesteśmy naprawdę dumni. Ale co innego, gdy mówimy o tym my – ważniejsze jest to, byście sami zagrali i ocenili. Dlatego w kontekście Black Ops 7 i przyszłości Call of Duty mamy kilka istotnych informacji.

W odpowiedzi na tę krytykę, Activision przedstawiło swój plan, który ma na celu naprawienie sytuacji. Pierwszy element strategii zakłada wprowadzenie darmowego okresu próbnego oraz weekendu z podwójnym doświadczeniem (Double XP), startującego w następnym tygodniu, aby umożliwić każdemu samodzielne wypróbowanie gry i dokonanie własnej oceny jej jakości. Drugi punkt planu to zapewnienie „niespotykanego dotąd wsparcia sezonowego”. Activision ogłosiło, że Sezon 01 będzie największym sezonem, jaki kiedykolwiek powstał. Zespół deweloperski obiecuje, że nie spocznie, dopóki Black Ops 7 nie zyska miana jednej z najlepszych gier w podserii Black Ops, jakie kiedykolwiek stworzyli.

Najważniejszy element ich strategii dotyczy jednak przyszłości cyklu wydawniczego. Activision definitywnie rezygnuje z kolejnych rocznych wydań gier z głównych serii Modern Warfare lub Black Ops: