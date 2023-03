Shazam 2 z potencjalną datą premiery w HBO Max. Kiedy zadebiutuje na platformie?

Oczywiście jest to tylko potencjalna data i do czasu oficjalnego potwierdzenia nie warto się do niej przywiązywać. Niewykluczone, że Warner Bros. zdecyduje się na wcześniejszą premierę drugiej części Shazama w swoim serwisie streamingowym lub późniejszą, zapewniając 60-dniowe okno kinowe.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie głośno jest o Shazamie 2 w kontekście kontrowersji związanych z Dwaynem Johnsonem. Według źródeł serwisu The Wrap aktor miał sabotować film, nie zgadzając się na wykorzystanie postacie z Black Adama w najnowszej produkcji DC. Do sprawy odniosła się gwiazda widowiska, Zachary Levi, który potwierdził te doniesienia.