Where Winds Meet wreszcie z datą globalnej premiery. Chińskie RPG akcji trafi do szerszej publiczności

Patrycja Pietrowska
2025/08/20 20:30
Darmowe Where Winds Meet zmierza na globalny rynek.

Darmowa gra RPG akcji Where Winds Meet w końcu trafi do szerszego grona odbiorców. Osiem miesięcy po premierze w Chinach, tytuł doczeka się globalnej premiery. Data debiutu została zaplanowana na listopad tego roku.

Where Winds Meet
Where Winds Meet

Where Winds Meet już w listopadzie

Po ośmiu miesiącach od chińskiego debiutu na komputerach osobistych produkcja z pełną lokalizacją angielską w końcu stanie się dostępna dla szerszej publiczności na całym świecie. Where Winds Meet, darmowe RPG akcji od Everstone Studio, zadebiutuje globalnie 14 listopada na PlayStation 5 oraz PC.

Wciel się w młodego mistrza miecza i wyrusz na wyprawę podczas której odkryjesz tajemnice własnej tożsamości. Poznaj epokę pełną intryg, walk o władzę i epickich bitew, które ukształtują bieg historii.

Zanurz się w immersyjnym i ciągłym otwartym świecie, z tysiącami interesujących miejsc w różnorodnych regionach.

Ukształtuj swoje przeznaczenie zaawansowanymi mechanikami RPG. Stwórz i spersonalizuj swoją postać używając unikatowego systemu wschodnich sztuk walki inspirowanych wuxia – opowieściami o chińskich wojownikach. Czeka na Ciebie wiele znanych i egzotycznych rodzajów broni oraz umiejętności do odblokowania i ulepszenia. – brzmi opis gry.

GramTV przedstawia:

Otwarty świat Where Winds Meet jest ogromny, składając się z ponad dwudziestu odmiennych regionów, każdy z unikalnym charakterem i tajemnicami. W trakcie eksploracji gracze będą mieli możliwość nawiązywania interakcji z różnymi frakcjami i budowania z nimi strategicznych sojuszy. Twórcy ze studia Everstone zapowiadają ponad 150 godzin rozgrywki solowej, gwarantując sporą ilość zawartości.

Źródło:https://gamingbolt.com/where-winds-meet-launches-on-november-14th-for-ps5-and-pc

News
data premiery
free-to-play
NetEase
Where Winds Meet
NetEase Games
RPG akcji
Everstone Studio
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

