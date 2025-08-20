Where Winds Meet wreszcie z datą globalnej premiery. Chińskie RPG akcji trafi do szerszej publiczności

Po ośmiu miesiącach od chińskiego debiutu na komputerach osobistych produkcja z pełną lokalizacją angielską w końcu stanie się dostępna dla szerszej publiczności na całym świecie. Where Winds Meet, darmowe RPG akcji od Everstone Studio, zadebiutuje globalnie 14 listopada na PlayStation 5 oraz PC.

Wciel się w młodego mistrza miecza i wyrusz na wyprawę podczas której odkryjesz tajemnice własnej tożsamości. Poznaj epokę pełną intryg, walk o władzę i epickich bitew, które ukształtują bieg historii.

Zanurz się w immersyjnym i ciągłym otwartym świecie, z tysiącami interesujących miejsc w różnorodnych regionach.

Ukształtuj swoje przeznaczenie zaawansowanymi mechanikami RPG. Stwórz i spersonalizuj swoją postać używając unikatowego systemu wschodnich sztuk walki inspirowanych wuxia – opowieściami o chińskich wojownikach. Czeka na Ciebie wiele znanych i egzotycznych rodzajów broni oraz umiejętności do odblokowania i ulepszenia. – brzmi opis gry.