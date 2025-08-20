Zaloguj się lub Zarejestruj

UNBEATABLE z datą premiery. Muzyczna przygoda na nowym zwiastunie

Mikołaj Berlik
2025/08/20 14:00
Po latach oczekiwań rytmiczna gra przygodowa od D-CELL trafi na konsole i PC.

Studio D-CELL ogłosiło, że UNBEATABLE ukaże się 6 listopada tego roku na PS5, Xbox Series X/S oraz PC. Produkcja, której kampania na Kickstarterze wystartowała ponad cztery lata temu, otrzymała nowy zwiastun prezentujący muzyczną podróż pełną buntu i niebezpieczeństw.

UNBEATABLE
UNBEATABLE

UNBEATABLE – zwiastun i data premiery

Fabuła UNBEATABLE rozgrywa się w świecie, w którym muzyka jest zakazana. Gracze wcielają się w Beat, członkinię zespołu balansującego pomiędzy występami a ucieczką przed prawem. Oprócz koncertów bohaterowie pomagają też potrzebującym, a eksploracja otwartego świata i rozbudowane dialogi uzupełniają rozgrywkę.

Najważniejszym elementem pozostaje jednak rytmiczna mechanika oparta na „100-procentowo oryginalnej ścieżce dźwiękowej”. Sekwencje muzyczne prezentowane są w formie side-scrollingu z torami górnym i dolnym, które trzeba opanować w rytmie utworu. Prócz policji na drodze graczy stają również tajemnicze potwory.

Oprócz kampanii fabularnej w UNBEATABLE znajdzie się tryb Arcade z dodatkowymi piosenkami, tablicą wyzwań, modyfikatorami i osobnym systemem progresji. Gra zaoferuje także wsparcie online, które ma wydłużyć jej żywotność po premierze.

Mikołaj Berlik
