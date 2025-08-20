UNBEATABLE z datą premiery. Muzyczna przygoda na nowym zwiastunie

Po latach oczekiwań rytmiczna gra przygodowa od D-CELL trafi na konsole i PC.

Studio D-CELL ogłosiło, że UNBEATABLE ukaże się 6 listopada tego roku na PS5, Xbox Series X/S oraz PC. Produkcja, której kampania na Kickstarterze wystartowała ponad cztery lata temu, otrzymała nowy zwiastun prezentujący muzyczną podróż pełną buntu i niebezpieczeństw.

UNBEATABLE – zwiastun i data premiery

Fabuła UNBEATABLE rozgrywa się w świecie, w którym muzyka jest zakazana. Gracze wcielają się w Beat, członkinię zespołu balansującego pomiędzy występami a ucieczką przed prawem. Oprócz koncertów bohaterowie pomagają też potrzebującym, a eksploracja otwartego świata i rozbudowane dialogi uzupełniają rozgrywkę.