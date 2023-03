Dwayne Johnson chciał przejąć władzę nad uniwersum DC. Aktor sabotował Shazama 2

Pojawiły się kolejne doniesienia o próbie przejęcia kontroli nad uniwersum DC przez Dwayne’a Johnsona. Jeszcze w grudniu pojawiły się informacje, że gwiazdor celowo wprowadził w błąd kilku dyrektorów Warner Bros. w sprawie wyników finansowych Black Adam. Niedługo później do sieci trafiły kolejne plotki, według których The Rock chciał przejąć władzę nad uniwersum DC, wykorzystując w tym Henry’ego Cavilla, który na krótką chwilę wrócił do roli Supermana. Teraz Scott Mendelson i Umerto Gonzalez z The Wrap ustalili, że wpływy aktora na rozwój DC był jeszcze większy, a jedną z jego ofiar stała się druga część Shazama.

Dwayne Johnson miał negatywny wpływ na Black Adam i Shazama 2

W raporcie The Wrap podano, że twórcy Black Adam planowali scenę po napisach, w której Shazam zostałby zwerbowany przez Hawkmana do Justice Society of America. Dwayne Johnson odrzucił jednak ten pomysł, chcąc skupić się wyłącznie na przywróceniu postaci Supermana i uczynienia z niego największego przeciwnika Black Adama. Ostatecznie scena ta w zmienionej formie trafiła do Shazama! Gniew bogów, w której dwójka bohaterów znanych z serialu Peacemaker odwiedza Shazama, aby zrekrutować go do drużyny. The Rock nie wyraził zgody, aby również w tej scenie wykorzystano bohaterów z Black Adam.