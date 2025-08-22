Zaloguj się lub Zarejestruj

Nicolas Cage może zagrać główną rolę w 5. sezonie Detektywa, hicie HBO Max

Jakub Piwoński
2025/08/22 10:30
I trzeba przyznać, że tak jak jest to informacja zaskakująca, tak jest też elektryzująca.

Według serwisu The InSneider Nicolas Cage prowadzi aktualnie rozmowy w sprawie głównej roli w piątym sezonie serialu Detektyw. Akcja nowej części, tworzonej przez Issę Lópeza, miałaby rozgrywać się w Jamaica Bay na Long Island, a zdjęcia zaplanowano na początek 2026 roku. Cage miałby wcielić się w Henry’ego Logana, nowojorskiego detektywa prowadzącego sprawę będącą w centrum fabuły.

Nicolas Cage w filmie Zły porucznik (2009)
Nicolas Cage w filmie Zły porucznik (2009)

Nicolas Cage negocjuje rolę w Detektywie

Trudno przesądzić, czy udział Nicolasa Cage’a w tak uznanej marce będzie większą przysługą dla aktora, czy dla samego serialu. Kariera Cage’a w ostatnich latach rozwija się nierównym torem, podobnie jak kolejne odsłony Detektywa – produkcji, która w opinii wielu widzów osiągnęła szczyt w arcygenialnym pierwszym sezonie. Następne części, choć charakterystyczne, nie dorównały poziomem scenariusza kultowemu debiutowi.

Kariera Cage’a w ostatnich latach obfituje w aktorskie wyzwania. Aktor zachwycił widzów rolą w filmie Świnia, sięgnął po campowe szaleństwo w Renfieldzie, a niedawno zmierzył się z groteską w Dream Scenario. Cage dołączyłby do grona gwiazd, które przewodziły kolejnym odsłonom Detektywa: Matthew McConaugheya, Woody’ego Harrelsona, Colina Farrella, Rachel McAdams, Mahershali Alego czy Jodie Foster. Po rozczarowujących sezonach 2. i 3. twórca pierwszej serii, Nic Pizzolatto, został odsunięty, a odpowiedzialna za 4. sezon López udowodniła, że potrafi utrzymać markę przy życiu.

Czwarty sezon pt. Kraina nocy nie przekonał wszystkich widzów, to jednak wysokie oceny i oglądalność sprawiły, że HBO kontynuuje serię. Teraz angaż Cage’a może być szczególnie ciekawą opcją dla fanów, którzy odstawili Detektywa po kultowym, niedoścignionym pierwszym sezonie.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/8/21/70qc9n3y33fly9kolf46eb1ldu6fbf

Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


