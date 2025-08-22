Nicolas Cage może zagrać główną rolę w 5. sezonie Detektywa, hicie HBO Max

I trzeba przyznać, że tak jak jest to informacja zaskakująca, tak jest też elektryzująca.

Według serwisu The InSneider Nicolas Cage prowadzi aktualnie rozmowy w sprawie głównej roli w piątym sezonie serialu Detektyw. Akcja nowej części, tworzonej przez Issę Lópeza, miałaby rozgrywać się w Jamaica Bay na Long Island, a zdjęcia zaplanowano na początek 2026 roku. Cage miałby wcielić się w Henry’ego Logana, nowojorskiego detektywa prowadzącego sprawę będącą w centrum fabuły.

Nicolas Cage negocjuje rolę w Detektywie

Trudno przesądzić, czy udział Nicolasa Cage’a w tak uznanej marce będzie większą przysługą dla aktora, czy dla samego serialu. Kariera Cage’a w ostatnich latach rozwija się nierównym torem, podobnie jak kolejne odsłony Detektywa – produkcji, która w opinii wielu widzów osiągnęła szczyt w arcygenialnym pierwszym sezonie. Następne części, choć charakterystyczne, nie dorównały poziomem scenariusza kultowemu debiutowi.