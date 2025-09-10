Seria Obecność może stracić swojego głównego architekta. Warner Bros. poradzi sobie bez niego?

James Wan zapoczątkował tę serię jako reżyser. Czy dalej będzie ją współtworzył?

Uniwersum Obecności wciąż przyciąga tłumy do kin. Najnowsza odsłona cyklu – Obecność: Ostatnie namaszczenie – w miniony weekend zadebiutowała z wynikiem 84 mln dolarów w USA i 194 mln dolarów globalnie, ustanawiając nowy rekord największego otwarcia w historii horroru. To także najlepszy start w amerykańskim box office w całej serii. Dzięki temu wpływy z horrorów w 2025 roku przekroczyły już miliard dolarów, potwierdzając niesłabnącą siłę gatunku.

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie – czy James Wan będzie miał dalej wpływ na serię?

Sukcesowi towarzyszy jednak niepewność co do przyszłości cyklu. James Wan, reżyser dwóch pierwszych części i producent każdej kolejnej, pojawił się epizodycznie w Ostatnim namaszczeniu – i jak donoszą źródła, mógł być to jego ostatni wkład w serię.