Seria Obecność może stracić swojego głównego architekta. Warner Bros. poradzi sobie bez niego?

Jakub Piwoński
2025/09/10 13:00
James Wan zapoczątkował tę serię jako reżyser. Czy dalej będzie ją współtworzył?

Uniwersum Obecności wciąż przyciąga tłumy do kin. Najnowsza odsłona cyklu – Obecność: Ostatnie namaszczenie – w miniony weekend zadebiutowała z wynikiem 84 mln dolarów w USA i 194 mln dolarów globalnie, ustanawiając nowy rekord największego otwarcia w historii horroru. To także najlepszy start w amerykańskim box office w całej serii. Dzięki temu wpływy z horrorów w 2025 roku przekroczyły już miliard dolarów, potwierdzając niesłabnącą siłę gatunku.

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie – czy James Wan będzie miał dalej wpływ na serię?

Sukcesowi towarzyszy jednak niepewność co do przyszłości cyklu. James Wan, reżyser dwóch pierwszych części i producent każdej kolejnej, pojawił się epizodycznie w Ostatnim namaszczeniu – i jak donoszą źródła, mógł być to jego ostatni wkład w serię.

GramTV przedstawia:

Według informacji Puck News, Wan i jego firma Atomic Monster prowadzą napięte negocjacje z Warner Bros. w sprawie dalszej współpracy. Obecna umowa gwarantuje mu wynagrodzenie przy wszystkich przyszłych filmach oraz planowanym spin-offie. Jednak twórca domaga się lepszych warunków finansowych. Początkowo żądał 50% udziałów w przyszłych produkcjach, a następnie zaproponował 25% w kolejnej części i 50% w następnych. Studio na razie nie zgodziło się na te warunki.

Dyrektorzy New Line, w tym Richard Brener, wskazują, że ostatnie zaangażowanie Wana w produkcję było ograniczone. Jeśli nie spełni minimalnych wymogów producenckich, Warner Bros. może nawet spróbować całkowicie wykluczyć go z serii. Nie wszyscy jednak podzielają tę opinię. Źródła bliskie Wanowi podkreślają, że nadal odgrywa on kluczową rolę w rozwijaniu mitologii Obecności, która stanowi fundament sukcesu marki. Niezależnie od wyniku negocjacji, studio kontynuuje prace nad kolejnym projektem.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/9/james-wan-threatens-to-quit-conjuring-franchise-over-pay-dispute-with-warner-bros

Tagi:

Popkultura
horror
Warner Bros.
James Wan
Obecność
Obecność 4
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

