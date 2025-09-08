Zaloguj się lub Zarejestruj

Warner Bros. znów jest wielkie. Studio ma kolejny kinowy hit

Radosław Krajewski
2025/09/08 09:50
Żadna odsłona serii nie zarobiła na otwarcie tak wiele.

Czwarty rozdział popularnej serii grozy Obecność zaliczył fenomenalny start w kinach. Film Obecność 4: Ostatnie namaszczenie, zapowiadany jako ostatnia część głównego cyklu, osiągnął wyniki, które przeszły najśmielsze oczekiwania analityków. Jeszcze tydzień temu prognozowano otwarcie w granicach 50 milionów dolarów, tymczasem horror od Warner Bros. i New Line ruszył z przytupem i zmierza w stronę ponad 83 milionów dolarów w weekend otwarcia, co stanowi najlepszy wynik w historii franczyzy.

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie z najlepszym otwarciem dla serii

Dla Warner Bros. to również ogromny sukces i studio właśnie zanotowało siódme z rzędu otwarcie powyżej 40 milionów dolarów, co nie udało się wcześniej żadnej wytwórni w historii Hollywood. Jeszcze na początku roku sytuacja wydawała się dużo gorsza, gdy produkcje Mickey 17 czy Alto Knights były określane jako nieudane otwarcia. Teraz można mówić o zupełnym odwróceniu trendu.

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie zadebiutował w piątek kwotą 34,6 miliona dolarów (wliczając pokazy przedpremierowe), co dało mu czwarte najlepsze dzienne otwarcie dla horroru w historii amerykańskiego box office. Cały weekend ma zakończyć się wynikiem 53,8 miliona dolarów, co plasuje film na podium najlepszych otwarć horrorów wszech czasów, tuż za przebojami To z 2017 roku (123 mln) i To: Rozdział 2 z 2019 roku (91 mln). Na rynkach międzynarodowych produkcja poradziła sobie jeszcze lepiej, gromadząc 104 miliony dolarów, co dało łącznie imponujące 187 milionów globalnego przychodu.

Co ciekawe, tak dobre wyniki nie idą w parze z wysokimi ocenami krytyków. Ostatnie namaszczenie posiada obecnie około 55% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, co oznacza mieszany lub wręcz negatywny odbiór w mediach. Publiczność również nie była zachwycona, wystawiając produkcji ocenę B w ankietach CinemaScore.

Chociaż Obecność 4: Ostatnie namaszczenie reklamowane było jako finał głównej linii fabularnej, trudno wyobrazić sobie, by Warner Bros. zrezygnowało z tak dochodowej marki. Seria Obecność od lat cieszy się ogromną popularnością, a liczne spin-offy, jak Annabelle czy Zakonnica, tylko potwierdzają potencjał całego uniwersum grozy.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/7/the-conjuring-last-rites-opens-with-astounding-83m-weekend

Tagi:

Popkultura
kino
horror
wyniki finansowe
rekord
box office
Warner Bros. Discovery
Obecność
Obecność 4
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

