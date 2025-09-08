Warner Bros. znów jest wielkie. Studio ma kolejny kinowy hit

Czwarty rozdział popularnej serii grozy Obecność zaliczył fenomenalny start w kinach. Film Obecność 4: Ostatnie namaszczenie, zapowiadany jako ostatnia część głównego cyklu, osiągnął wyniki, które przeszły najśmielsze oczekiwania analityków. Jeszcze tydzień temu prognozowano otwarcie w granicach 50 milionów dolarów, tymczasem horror od Warner Bros. i New Line ruszył z przytupem i zmierza w stronę ponad 83 milionów dolarów w weekend otwarcia, co stanowi najlepszy wynik w historii franczyzy.

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie z najlepszym otwarciem dla serii

Dla Warner Bros. to również ogromny sukces i studio właśnie zanotowało siódme z rzędu otwarcie powyżej 40 milionów dolarów, co nie udało się wcześniej żadnej wytwórni w historii Hollywood. Jeszcze na początku roku sytuacja wydawała się dużo gorsza, gdy produkcje Mickey 17 czy Alto Knights były określane jako nieudane otwarcia. Teraz można mówić o zupełnym odwróceniu trendu.