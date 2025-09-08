Warner Bros. znów jest wielkie. Studio ma kolejny kinowy hit

Żadna odsłona serii nie zarobiła na otwarcie tak wiele.
Czwarty rozdział popularnej serii grozy Obecność zaliczył fenomenalny start w kinach. Film Obecność 4: Ostatnie namaszczenie, zapowiadany jako ostatnia część głównego cyklu, osiągnął wyniki, które przeszły najśmielsze oczekiwania analityków. Jeszcze tydzień temu prognozowano otwarcie w granicach 50 milionów dolarów, tymczasem horror od Warner Bros. i New Line ruszył z przytupem i zmierza w stronę ponad 83 milionów dolarów w weekend otwarcia, co stanowi najlepszy wynik w historii franczyzy.
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie z najlepszym otwarciem dla serii
Dla Warner Bros. to również ogromny sukces i studio właśnie zanotowało siódme z rzędu otwarcie powyżej 40 milionów dolarów, co nie udało się wcześniej żadnej wytwórni w historii Hollywood. Jeszcze na początku roku sytuacja wydawała się dużo gorsza, gdy produkcje Mickey 17 czy Alto Knights były określane jako nieudane otwarcia. Teraz można mówić o zupełnym odwróceniu trendu.
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie zadebiutował w piątek kwotą 34,6 miliona dolarów (wliczając pokazy przedpremierowe), co dało mu czwarte najlepsze dzienne otwarcie dla horroru w historii amerykańskiego box office. Cały weekend ma zakończyć się wynikiem 53,8 miliona dolarów, co plasuje film na podium najlepszych otwarć horrorów wszech czasów, tuż za przebojami To z 2017 roku (123 mln) i To: Rozdział 2 z 2019 roku (91 mln). Na rynkach międzynarodowych produkcja poradziła sobie jeszcze lepiej, gromadząc 104 miliony dolarów, co dało łącznie imponujące 187 milionów globalnego przychodu.
GramTV przedstawia:
Co ciekawe, tak dobre wyniki nie idą w parze z wysokimi ocenami krytyków. Ostatnie namaszczenie posiada obecnie około 55% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, co oznacza mieszany lub wręcz negatywny odbiór w mediach. Publiczność również nie była zachwycona, wystawiając produkcji ocenę B w ankietach CinemaScore.
Chociaż Obecność 4: Ostatnie namaszczenie reklamowane było jako finał głównej linii fabularnej, trudno wyobrazić sobie, by Warner Bros. zrezygnowało z tak dochodowej marki. Seria Obecność od lat cieszy się ogromną popularnością, a liczne spin-offy, jak Annabelle czy Zakonnica, tylko potwierdzają potencjał całego uniwersum grozy.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!