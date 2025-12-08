Rozpoczęła się wojna o Warner Bros. Paramount ogłosiło wrogie przejęcie, przebijające ofertę Netflixa

Paramount skierowało swoją propozycję bezpośrednio do akcjonariuszy, pomijając zarząd Warner Bros. Discovery.

W Ameryce rozpoczęła się zacięta rywalizacja o przyszłość Warner Bros. Discovery. Paramount, kierowany przez Davida Ellisona, złożył ofertę przejęcia całej korporacji o 18 miliardów dolarów wyższą niż wynosiła Netflixa, który zaoferował 82,7 mld dolarów. Jednocześnie Ellison zadeklarował, że decyzja o podziale WBD i przyjęciu warunków wynegocjowanych z Netflixem jest niekorzystna dla udziałowców oraz całej branży filmowej. Ellison nie zamierza czekać na decyzję zarządu WBD i kieruje propozycję bezpośrednio do inwestorów. Paramount rozpoczyna wrogie przejęcie Warner Bros. Discovery z pominięciem zarządu firmy W opozycji do umowy zawartej z Netflixem Paramount chce kupić pełną strukturę WBD za 108,4 miliarda dolarów, a nie wyłącznie działalność związaną z produkcją kinową i streamingiem. Netflix planuje natomiast wydzielić linearne kanały telewizyjne w osobną spółkę. Porównanie obu propozycji stało się więc skomplikowane, gdyż dotyczy zupełnie różnych zakresów działalności. W komunikacie skierowanym do opinii publicznej firma Ellisona mocno krytykuje konkurencyjną ofertę streamingowego giganta.

Oferta Paramount obejmująca całe WBD zapewnia udziałowcom 18 miliardów dolarów więcej gotówki niż propozycja Netfliksa. Paramount podkreśla, że zarząd WBD podjął decyzję w oparciu o prognozy wartości przyszłej spółki z kanałami telewizyjnymi, które według Ellisona są nieuzasadnione i obarczone wysokim poziomem zadłużenia. David Ellison również skierował do inwestorów własne oświadczenie, w którym podważa sens kontynuowania negocjacji z Netfliksem. Udziałowcy WBD zasługują na możliwość rozważenia naszej lepszej oferty gotówkowej dotyczącej całej spółki. Ellison dodaje, że jego propozycja zapewnia szybszą realizację i większą pewność sfinalizowania transakcji niż rozwiązanie proponowane przez Netfliksa, które jego zdaniem wiąże się z ryzykiem regulacyjnym oraz niepewną przyszłą wartością wydzielonej działalności telewizyjnej. Paramount deklaruje, że oferuje 30 dolarów za każdą akcję Warner Bros. Discovery. Netflix proponuje 27,75 dolarów, częściowo w gotówce oraz w akcjach. Udziałowcy otrzymaliby również część udziałów w wydzielonej spółce z kanałami telewizyjnymi. Czas na podjęcie decyzji mija 8 stycznia przyszłego roku, co oznacza, że rynek czeka długa i głośna kampania informacyjna ze strony trzech gigantów.

Ellison uruchomił również stronę internetową zatytułowaną StrongerHollywood. Znajdują się na niej argumenty mające przekonać inwestorów, że połączenie Paramount i WBD będzie korzystne dla całej branży filmowej. Wierzymy, że nasza oferta stworzy silniejsze Hollywood. Ellison zapewnia, że fuzja przyniesie twórcom i widzom większą konkurencyjność, większe nakłady na produkcję oraz więcej premier kinowych. Według dokumentów ofertowych transakcja ma być w pełni gotówkowa i wspierana finansowo przez Larry’ego Ellisona oraz fundusz RedBird Capital. Dodatkowe zaplecze dłużne mają zapewnić Apollo, Bank of America oraz Citibank. Z dokumentów wynika też, że Larry Ellison aktywnie uczestniczył w rozmowach o przejęciu, spotykając się zarówno z Davidem Zaslavem, jak i jego mentorem Johnem Malone’em. Wcześniej o głośnej transakcji wypowiedział się Donald Trump. W rozmowie z Variety przyznał, że kupno WBD przez Netflixa może być problemem. Nie od dziś wiadomo, że Trump wolałby, aby to Paramount przejął firmę prowadzoną przez Davida Zaslava, jako że przyjaźni się z Ellisonem.

