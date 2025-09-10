Obecność 4 to nie koniec serii. Horror będzie straszył w nowym serialu od HBO Max

Zgodnie z przewidywaniami Obecność otrzyma kolejną część, lecz tym razem w formie serialu.

Uniwersum Obecności wkracza w nowy etap po premierze świetnie przyjętej przez widzów czwartej części, która zaliczyła nowy rekord otwarcia dla całej franczyzy. Według informacji ujawnionych przez portal Variety, platforma HBO Max przyspieszyła prace nad serialową wersją jednej z najpopularniejszych serii grozy ostatniej dekady. Do zespołu twórców dołączyła Nancy Won, która obejmie rolę głównej scenarzystki, producentki wykonawczej oraz showrunnerki projektu. Obecność doczeka się serialu od HBO Max Won to doświadczona autorka telewizyjna, która pracowała m.in. przy produkcjach Sunny dla Apple TV+, Małe wielkie historie i Małe ogniska w Hulu oraz marvelowskim Jessica Jones na Netfliksie. Jej portfolio obejmuje także seriale Jerycho i Nie z tego świata.

Do zespołu scenarzystów nowej Obecności dołączą również Peter Cameron oraz Cameron Squires, znani z licznych projektów Marvela. Cameron współtworzył scenariusze do Moon Knight, WandaVision i specjalnego odcinka Wilkołak nocą, a także serialu To zawsze Agatha. Squires pisał m.in. dla WandaVision oraz To zawsze Agatha, a jego nazwisko widnieje także przy takich produkcjach jak Agent Elvis, Akolita ze świata Gwiezdnych wojen czy drugi sezon spin-offu The Boys zatytułowanego Gen V. Produkcją serialu zajmie się studio Warner Bros. Television. W projekt zaangażowani pozostają Peter Safran oraz James Wan, którego firma Atomic Monster odpowiada za powstanie filmów z cyklu Obecność.

Choć szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, wiadomo, że historia będzie kontynuacją wydarzeń znanych z kinowej serii. Nie wiadomo jednak, czy będzie to kolejna opowieść o Warrenach, czy też w serialu poznamy zupełnie nowych bohaterów. Serial ma rozwijać opowieść rozpoczętą w filmach. Naszym celem jest przeniesienie atmosfery grozy i napięcia na grunt telewizji, z poszanowaniem dotychczasowego dziedzictwa – ujawniają źródła Variety. Seria Obecność rozpoczęła się w 2013 roku i szybko zyskała status jednej z najważniejszych marek współczesnego kina grozy. Patrick Wilson i Vera Farmiga wcielają się w niej w parę badaczy zjawisk paranormalnych, Eda i Lorraine Warrenów, którzy stawiają czoła mrocznym, nadprzyrodzonym sprawom. Na przestrzeni lat powstały cztery główne filmy, a także spin-offy Annabelle i Zakonnica. Łączne przychody z całego uniwersum sięgają niemal 2,5 miliarda dolarów. Obecność 4: Ostatnie namaszczenie – recenzja filmu. Lustereczko powiedz przecie…

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.