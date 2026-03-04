Saros zbliża się wielkimi krokami. Twórcy prezentują nowe fragmenty rozgrywki

Na The Game Awards 2025 poinformowano, że Saros zadebiutuje nieco później, niż pierwotnie zapowiadano. Wygląda jednak na to, że kampania marketingowa wspomnianej produkcji nabiera powoli tempa. W sieci pojawiły się bowiem nowe fragmenty rozgrywki z nadchodzącej gry twórców Returnal.

Saros na nowych fragmentach rozgrywki. Housemarque opublikowało krótki gameplay

Deweloperzy ze studia Housemarque opublikowali krótki teaser gry Saros. Najnowszy materiał promocyjny prezentuje dynamiczne starcie z kilkoma przeciwnikami. Udostępniony przez twórców gameplay pozwala również zobaczyć, w jaki sposób główny bohater wykorzystuje otaczające go przeszkody do walki z oponentami.