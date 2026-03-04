Zaloguj się lub Zarejestruj

Saros zbliża się wielkimi krokami. Twórcy prezentują nowe fragmenty rozgrywki

Mikołaj Ciesielski
2026/03/04 19:15
0
0

Housemarque przypomina graczom o swojej produkcji.

Na The Game Awards 2025 poinformowano, że Saros zadebiutuje nieco później, niż pierwotnie zapowiadano. Wygląda jednak na to, że kampania marketingowa wspomnianej produkcji nabiera powoli tempa. W sieci pojawiły się bowiem nowe fragmenty rozgrywki z nadchodzącej gry twórców Returnal.

Saros
Saros

Saros na nowych fragmentach rozgrywki. Housemarque opublikowało krótki gameplay

Deweloperzy ze studia Housemarque opublikowali krótki teaser gry Saros. Najnowszy materiał promocyjny prezentuje dynamiczne starcie z kilkoma przeciwnikami. Udostępniony przez twórców gameplay pozwala również zobaczyć, w jaki sposób główny bohater wykorzystuje otaczające go przeszkody do walki z oponentami.

Fani Returnal z pewnością poczują się jak w domu. W tym miejscu warto jednak przypomnieć, że Saros nie jest kontynuacją produkcji z 2021 roku, a jedynie przedstawicielem tego samego gatunku. Rzućcie okiem na materiał wideo na dole wiadomości i sprawdźcie, jak nadchodząca gra studia Housemarque prezentuje się w akcji.

W cieniu złowieszczego zaćmienia Arjun Devraj (Rahul Kohli) pełni rolę żołnierza Soltari. Nic nie powstrzyma go przed znalezieniem odpowiedzi na zmieniającej kształt Carcosie, świecie mrocznych sekretów i wrogich mieszkańców. Opanuj elektryzujący balet kul – intensywną rozgrywkę opartą o pociski z unikatową neonową estetyką. Pokonaj zawziętych wrogów i weź udział w efektownych walkach z bossami – czytamy w opisie w PlayStation Store.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Saros ma zadebiutować na rynku 30 kwietnia 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami wspomniany tytuł zmierza wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat poprzedniej produkcji studia Housemarque, to zapraszamy Was do lektury:Recenzja Returnal. Nauka tracenia wszystkiego.

Źródło:https://www.pushsquare.com/news/2026/03/saros-offers-up-another-crumb-of-delicious-ps5-gameplay-footage

Tagi:

News
gameplay
gra akcji
teaser
Sony Interactive Entertainment
Housemarque
science fiction
TPP
PlayStation 5
PS5
bullet hell shooter
PlayStation Studios
fragmenty rozgrywki
roguelite
Saros
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112