Saros zbliża się wielkimi krokami. Twórcy prezentują nowe fragmenty rozgrywki

Saros na nowych fragmentach rozgrywki. Housemarque opublikowało krótki gameplay
Deweloperzy ze studia Housemarque opublikowali krótki teaser gry Saros. Najnowszy materiał promocyjny prezentuje dynamiczne starcie z kilkoma przeciwnikami. Udostępniony przez twórców gameplay pozwala również zobaczyć, w jaki sposób główny bohater wykorzystuje otaczające go przeszkody do walki z oponentami.
Fani Returnal z pewnością poczują się jak w domu. W tym miejscu warto jednak przypomnieć, że Saros nie jest kontynuacją produkcji z 2021 roku, a jedynie przedstawicielem tego samego gatunku. Rzućcie okiem na materiał wideo na dole wiadomości i sprawdźcie, jak nadchodząca gra studia Housemarque prezentuje się w akcji.
W cieniu złowieszczego zaćmienia Arjun Devraj (Rahul Kohli) pełni rolę żołnierza Soltari. Nic nie powstrzyma go przed znalezieniem odpowiedzi na zmieniającej kształt Carcosie, świecie mrocznych sekretów i wrogich mieszkańców. Opanuj elektryzujący balet kul – intensywną rozgrywkę opartą o pociski z unikatową neonową estetyką. Pokonaj zawziętych wrogów i weź udział w efektownych walkach z bossami – czytamy w opisie w PlayStation Store.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy, że Saros ma zadebiutować na rynku 30 kwietnia 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami wspomniany tytuł zmierza wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat poprzedniej produkcji studia Housemarque, to zapraszamy Was do lektury:Recenzja Returnal. Nauka tracenia wszystkiego.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!