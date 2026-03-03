Gracze No Man's Sky czekali na to 10 lat. Od teraz zobaczymy grę z nowej perspektywy

To prawdziwa rewolucja dla fanów kosmicznej eksploracji, którzy od dekady narzekali na zbyt „sztywną” perspektywę trzecioosobową. Jeden z fanów wziął sprawy w swoje ręce i dostarczył funkcję, o którą społeczność prosiła od 2016 roku.

Przełomowy mod do No Man’s Sky – gracze zachwyceni nową kamerą

Nowa modyfikacja o nazwie NMS Customizable Third Person Camera, dostępna w serwisie Nexus Mods, wprowadza to, czego brakowało w oficjalnej wersji gry od czasu dodania widoku z trzeciej osoby: pełną swobodę w regulacji perspektywy. Gracze mogą przybliżać i oddalać kamerę, a także zmieniać jej wysokość i szerokość za pomocą skrótów klawiszowych. Na nagraniach udostępnionych w serwisie Reddit widać, jak płynnie można przejść od bliskiego planu nad ramieniem bohatera aż do niemal izometrycznego widoku z góry, co przywodzi na myśl swobodę znaną z takich hitów jak Baldur’s Gate 3.