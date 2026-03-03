Zaloguj się lub Zarejestruj

Gracze No Man's Sky czekali na to 10 lat. Od teraz zobaczymy grę z nowej perspektywy

Mikołaj Berlik
2026/03/03 13:40
0
0

Wszystko dzięki wysiłkowi społeczności.

To prawdziwa rewolucja dla fanów kosmicznej eksploracji, którzy od dekady narzekali na zbyt „sztywną” perspektywę trzecioosobową. Jeden z fanów wziął sprawy w swoje ręce i dostarczył funkcję, o którą społeczność prosiła od 2016 roku.

No Man's Sky
No Man's Sky

Przełomowy mod do No Man’s Sky – gracze zachwyceni nową kamerą

Nowa modyfikacja o nazwie NMS Customizable Third Person Camera, dostępna w serwisie Nexus Mods, wprowadza to, czego brakowało w oficjalnej wersji gry od czasu dodania widoku z trzeciej osoby: pełną swobodę w regulacji perspektywy. Gracze mogą przybliżać i oddalać kamerę, a także zmieniać jej wysokość i szerokość za pomocą skrótów klawiszowych. Na nagraniach udostępnionych w serwisie Reddit widać, jak płynnie można przejść od bliskiego planu nad ramieniem bohatera aż do niemal izometrycznego widoku z góry, co przywodzi na myśl swobodę znaną z takich hitów jak Baldur’s Gate 3.

Reakcja społeczności była entuzjastyczna. Pod postami pojawiło się wiele głosów kierowanych do twórców, aby takie rozwiązanie trafiło do oficjalnej gry. Gracze podkreślają, że standardowa kamera TPP jest często zbyt blisko postaci, co utrudnia podziwianie krajobrazów i budowli, na których opiera się urok gry. Fakt, że mod działa tak stabilnie i czysto, rodzi nadzieję, że deweloperzy zainspirują się tym rozwiązaniem w nadchodzących, oficjalnych aktualizacjach.

GramTV przedstawia:

Samo Hello Games nie zwalnia tempa rozwoju swojej produkcji, mimo równoległych prac nad ambitym Light No Fire. Jakiś czas temu tytuł sci-fi z 2016 roku doczekał się łatki z okazji swojego 10-lecia. Implementacja suwaka odległości kamery wydaje się być naturalnym krokiem, który nie posiada żadnych wad, a znacząco wpłynąłby na komfort zabawy – zwłaszcza na konsolach, gdzie gracze nie mają możliwości instalacji modów.

No Man’s Sky zadebiutowało pierwotnie w sierpniu 2016 roku. Gra jest obecnie dostępna na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch oraz systemach VR.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/survival/no-mans-sky-player-mods-in-the-third-person-camera-customization-fans-have-wanted-for-almost-10-years-hello-games-should-implement-this-right-now/

Tagi:

News
PC
Xbox One
PlayStation 4
No Man's Sky
Hello Games
science fiction
PlayStation 5
fanowska modyfikacja
Xbox Series X
Xbox Series S
sci-fi
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112