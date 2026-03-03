Nadszedł czas na dokończenie nieoficjalnej trylogii science fiction? Genialna powieść czeka na swoją ekranizację

Andy Weir zasłynął powieścią, która najpierw stała się bestsellerem, a później trafiła na wielki ekran jako doceniona ekranizacja. Mowa o Marsjaninie, czyli jego debiutanckiej książki, której filmowa adaptacja od Ridleya Scotta zdobyła siedem nominacji do Oscara. Już w tym miesiącu na dużym ekranie zadebiutuje Projekt Hail Mary, czyli film oparty na trzeciej powieści Weira. Produkcja doczekała się już pierwszych opinii, które zwiastują genialne widowisko science fiction. Chociaż na nową książkę autora trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, to wciąż Hollywood może sięgnąć po jego drugą powieść, czyli Artemis, która nadal nie doczekała się ekranizacji.

Artemis – czy jest szansa na ekranizację drugiej książki Andy’ego Weira?

Artemis od dawna znajduje się w planach filmowych. Choć książki Weira nie łączy wspólna fabuła ani bohaterowie, wiele osób postrzega je jako tematycznie spójną całość. Każda z nich opiera się na realistycznym podejściu do nauki i technologii, a dramat wynika z bardzo konkretnych ograniczeń fizyki oraz inżynierii. To właśnie ten nacisk na wiarygodność sprawia, że adaptacje traktowane są jak element większego, nieformalnego cyklu.