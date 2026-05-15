Moss wraca poza VR. The Forgotten Relic połączy dwie części serii w jedną grę

Zobaczyliśmy pierwszy zwiastun.

Studio Polyarc oficjalnie zapowiedziało Moss: The Forgotten Relic. Nowa odsłona przygód Quill przeniesie dwie dotychczasowe części serii na PC oraz konsole obecnej generacji, rezygnując tym razem z wymogu korzystania z VR. Moss: The Forgotten Relic – Quill wraca w nowej formie Oryginalne gry z serii Moss były dostępne wyłącznie w wirtualnej rzeczywistości i zdobyły uznanie dzięki baśniowemu klimatowi oraz nietypowemu sposobowi prowadzenia narracji. Główną bohaterką pozostaje Quill – niewielka mysz przemierzająca ruiny dawnego królestwa stopniowo odzyskiwanego przez naturę. The Forgotten Relic ma być kompletną reinterpretacją obu wcześniejszych części. Twórcy zapowiadają odświeżone przerywniki filmowe, przebudowaną strukturę rozgrywki oraz bardziej rozbudowany świat pełen sekretów i ukrytych lokacji.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów serii nadal pozostanie komunikacja Quill z graczem za pomocą języka migowego. Polyarc podkreśla również większy nacisk na eksplorację i platformowe wyzwania poza schematami znanymi z wersji VR. Nowa edycja połączy historie z Moss oraz Moss: Book II w jedno spójne doświadczenie. Dzięki temu gracze, którzy wcześniej nie mieli dostępu do gogli VR, będą mogli poznać całą historię Quill w klasycznej formie.

GramTV przedstawia:

Pierwszy zwiastun prezentuje bardziej filmowe ujęcia, ręcznie stylizowaną oprawę oraz rozbudowane lokacje zamku pełnego zagadek i przeciwników. Produkcja nadal stawia na kameralny klimat i przygodową eksplorację, ale wyraźnie zwiększa skalę świata względem oryginałów. Moss: The Forgotten Relic zmierza na PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2. Premiera została zaplanowana jeszcze na lato tego roku.