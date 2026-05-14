Forza Horizon 6 rozbija Steam jeszcze przed premierą

Ogromne zainteresowanie Forza Horizon 6 może zwiastować największą premierę wyścigową roku

Forza Horizon 6 jeszcze przed premierą notuje bardzo mocne wyniki sprzedaży na Steamie. Nowa odsłona popularnej serii wyścigowej od Playground Games została najlepiej sprzedającą się płatną grą platformy w okresie od 5 do 12 maja, wyprzedzając wiele głośnych premier i dużych produkcji dostępnych już na rynku. Forza Horizon 6 – ogromne zainteresowanie przed premierą Premiera gry odbędzie się 19 maja, choć posiadacze edycji Premium rozpoczną zabawę wcześniej dzięki Early Accessowi startującemu 14 maja. Mimo tego Forza Horizon 6 już teraz znalazło się w ścisłej czołówce Steam Top Sellers, ustępując jedynie Counter-Strike 2, które nieprzerwanie dominuje zestawienie całej platformy Valve. Według danych SteamDB nowa produkcja Playground Games wyprzedziła między innymi Subnautica 2 oraz Diablo 4 wraz z dodatkiem Lord of Hatred. Co ciekawe, Forza osiągnęła lepszy wynik również od wielu popularnych gier free-to-play, takich jak Apex Legends, PUBG: Battlegrounds czy Warframe. Wczytywanie ramki mediów.

Dopiero w ostatnich godzinach przed publikacją materiału pierwsze miejsce odzyskała Subnautica 2, co było związane z jego premierą we wczesnym dostępie. Nie zmienia to jednak faktu, że wynik Forza Horizon 6 jeszcze przed debiutem można uznać za bardzo mocny sygnał dotyczący potencjalnej skali sukcesu gry. Nowa odsłona serii zabierze graczy do Japonii i zaoferuje największy oraz najbardziej zróżnicowany świat w historii cyklu. Twórcy zapowiadają ulepszoną fizykę jazdy, nowoczesne efekty wizualne i dźwiękowe, rozbudowany tryb multiplayer oraz ogromną liczbę samochodów. Playground Games chce również mocniej rozwinąć aktywności sieciowe i wydarzenia społecznościowe. W ostatnich dniach wokół gry było również głośno z powodu wycieku finalnej wersji do sieci. Piraci bardzo szybko złamali zabezpieczenia produkcji, a Microsoft zapowiedział stanowcze działania wobec osób korzystających z nielegalnych kopii. Firma ma grozić nawet blokadami sprzętowymi dla użytkowników łamiących zasady przed premierą gry.

Wszystko wskazuje jednak na to, że kontrowersje związane z wyciekiem nie zaszkodziły zainteresowaniu produkcją. Forza Horizon 6 może zaliczyć jeden z najmocniejszych debiutów w historii serii i stać się największą premierą Xboxa w 2026 roku.

