Rycerskie RPG z szansą na jazdę konno i walkę w siodle. Legacy of Valor blisko kolejnego progu

Zgodnie z komunikatem prasowym, twórcy gry Legacy of Valor poinformowali o spektakularnym postępie swojej kampanii finansowania społecznościowego. Projekt wspierany między innymi przez Warhorse Studios czy Hooded Horse, osiągnął niemal 140% finansowania. W obliczu tak dużego sukcesu deweloperzy nie poprzestają na osiągniętym wyniku i skupiają się na kolejnym, istotnym etapie rozwoju.
Legacy of Valor z ogromnym sukcesem na Kickstarterze. Twórcy szykują walkę w siodle jako kolejny cel
Następny duży kamień milowy w rozwoju gry został zdefiniowany jako Mounted Combat. Jak podają twórcy, obecnie dzieli ich od osiągnięcia tego progu zbiórka dodatkowych około 30 000 dolarów.
Walka z siodła oraz umiejętność jazdy konnej były od zawsze ważnymi aspektami średniowiecznej wojny. Twórcy argumentują, że włączenie tej mechaniki do Legacy of Valor jest niezbędne, aby w pełni zrealizować autentyczne doświadczenie rycerskie.
Dzięki waszemu niesamowitemu wsparciu osiągnęliśmy 139 891 dolarów, czyli niemal 140% zakładanego celu. Do kolejnego dużego progu — Mounted Combat — brakuje już tylko około 30 000 dolarów.
Jazda konna i starcia w siodle od zawsze stanowiły fundament średniowiecznych bitew. Ich dodanie do Legacy of Valor pozwoli w pełni oddać rycerskie doświadczenie — szarże kawalerii, włócznie i emocje walki z perspektywy jeźdźca.
Już ponieśliście nas daleko ponad pierwotny cel. Teraz jedźmy razem po kolejny i sprawmy, by Legacy of Valor stało się prawdziwym średniowiecznym RPG, jakim miało być.
GramTV przedstawia:
Zainteresowani tytułem znajdą kampanię na platformie Kickstarter.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!