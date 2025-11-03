Zaloguj się lub Zarejestruj

Rycerskie RPG z szansą na jazdę konno i walkę w siodle. Legacy of Valor blisko kolejnego progu

Patrycja Pietrowska
2025/11/03 11:00
0
0

Projekt osiągnął niemal 140% finansowania.

Zgodnie z komunikatem prasowym, twórcy gry Legacy of Valor poinformowali o spektakularnym postępie swojej kampanii finansowania społecznościowego. Projekt wspierany między innymi przez Warhorse Studios czy Hooded Horse, osiągnął niemal 140% finansowania. W obliczu tak dużego sukcesu deweloperzy nie poprzestają na osiągniętym wyniku i skupiają się na kolejnym, istotnym etapie rozwoju.

Legacy of Valor z ogromnym sukcesem na Kickstarterze. Twórcy szykują walkę w siodle jako kolejny cel

Następny duży kamień milowy w rozwoju gry został zdefiniowany jako Mounted Combat. Jak podają twórcy, obecnie dzieli ich od osiągnięcia tego progu zbiórka dodatkowych około 30 000 dolarów.

Walka z siodła oraz umiejętność jazdy konnej były od zawsze ważnymi aspektami średniowiecznej wojny. Twórcy argumentują, że włączenie tej mechaniki do Legacy of Valor jest niezbędne, aby w pełni zrealizować autentyczne doświadczenie rycerskie.

Dzięki waszemu niesamowitemu wsparciu osiągnęliśmy 139 891 dolarów, czyli niemal 140% zakładanego celu. Do kolejnego dużego progu — Mounted Combat — brakuje już tylko około 30 000 dolarów.

Jazda konna i starcia w siodle od zawsze stanowiły fundament średniowiecznych bitew. Ich dodanie do Legacy of Valor pozwoli w pełni oddać rycerskie doświadczenie — szarże kawalerii, włócznie i emocje walki z perspektywy jeźdźca.

Już ponieśliście nas daleko ponad pierwotny cel. Teraz jedźmy razem po kolejny i sprawmy, by Legacy of Valor stało się prawdziwym średniowiecznym RPG, jakim miało być.

Zainteresowani tytułem znajdą kampanię na platformie Kickstarter.

Źródło:https://www.gamespress.com/pl/On-the-horizon-Mounted-Combat-unlocked-soon-

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

