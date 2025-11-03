Rycerskie RPG z szansą na jazdę konno i walkę w siodle. Legacy of Valor blisko kolejnego progu

Zgodnie z komunikatem prasowym, twórcy gry Legacy of Valor poinformowali o spektakularnym postępie swojej kampanii finansowania społecznościowego. Projekt wspierany między innymi przez Warhorse Studios czy Hooded Horse, osiągnął niemal 140% finansowania. W obliczu tak dużego sukcesu deweloperzy nie poprzestają na osiągniętym wyniku i skupiają się na kolejnym, istotnym etapie rozwoju.

Następny duży kamień milowy w rozwoju gry został zdefiniowany jako Mounted Combat. Jak podają twórcy, obecnie dzieli ich od osiągnięcia tego progu zbiórka dodatkowych około 30 000 dolarów.