Legacy of Valor już ufundowane. Twórcy Kingdom Come polecają swojego konkurenta

Ambitny, średniowieczny projekt RPG o tytule Legacy of Valor osiągnął swój początkowy cel finansowy na platformie Kickstarter w bardzo krótkim czasie. Zaledwie siedem dni wystarczyło, aby kampania zebrała wymaganą kwotę. Studio wyraziło ogromną wdzięczność wobec wszystkich, którzy wsparli zbiórkę, podkreślając, że ich zaufanie i entuzjazm przekształciły wizję w żywy, rozwijający się projekt. Mimo osiągnięcia kluczowego, pierwszego kamienia milowego, kampania jest wciąż aktywna, a każdy kolejny darczyńca przyczynia się do odblokowania dodatkowych celów, co w konsekwencji poszerzy skalę i głębię świata gry.
Nowe średniowieczne RPG podbija Kickstartera. Legacy of Valor ufundowane w 7 dni
Projekt zdobył nie tylko fundusze, ale także niezwykle cenne poparcie. Twórcy Legacy of Valor dostali oficjalną rekomendację od Warhorse Studios, który promował ich kampanię wśród własnej społeczności. Warhorse Studios, które samo przeszło podobną drogę z grą Kingdom Come: Deliverance, poleciło nowy tytuł fanom średniowiecznych gier RPG.
Kampania Kickstarter gry Legacy of Valor osiągnęła swój początkowy cel finansowy w zaledwie siedem dni – to ogromny sukces dla naszego małego, niezależnego zespołu. Dziękujemy każdemu wspierającemu, który pomógł zamienić to marzenie w rzeczywistość. Wasze zaufanie i entuzjazm przekształciły ambitną wizję w żyjący, rozwijający się projekt. – przekazali twórcy w komunikacie prasowym.
W swoim komunikacie Warhorse opisało Legacy of Valor jako ambitne RPG, którego celem jest połączenie eksploracji rozległego, otwartego świata, zarządzania własnym królestwem, prowadzenia bitew na dużą skalę oraz podejmowania głębokich, mających znaczenie dla fabuły decyzji. Zaapelowali do fanów, aby zjednoczyli się wokół tego projektu, naśladując pierwszych wspierających Kingdom Come, pomagając tym samym zbudować ten „zamek od podstaw”.
GramTV przedstawia:
Sama gra, opisywana jako RPG osadzone w średniowieczu, ma zaoferować wciągające doświadczenie. Rozgrywka łączy elementy strategii budowy miasta z dynamicznymi walkami. Wśród najważniejszych cech wymienia się możliwość budowania, rozwijania i umacniania swojej osady, zarządzanie zasobami, rolnictwem oraz karawanami handlowymi. Ważnym elementem ma być też obrona mieszkańców w trakcie bitew prowadzonych w czasie rzeczywistym oraz odkrywanie żyjącego świata, wzbogaconego o dynamiczny cykl dnia i nocy oraz warunki pogodowe.
Zainteresowani tytułem znajdą kampanię na platformie Kickstarter.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!