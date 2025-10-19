Legacy of Valor już ufundowane. Twórcy Kingdom Come polecają swojego konkurenta

Ambitny, średniowieczny projekt RPG o tytule Legacy of Valor osiągnął swój początkowy cel finansowy na platformie Kickstarter w bardzo krótkim czasie. Zaledwie siedem dni wystarczyło, aby kampania zebrała wymaganą kwotę. Studio wyraziło ogromną wdzięczność wobec wszystkich, którzy wsparli zbiórkę, podkreślając, że ich zaufanie i entuzjazm przekształciły wizję w żywy, rozwijający się projekt. Mimo osiągnięcia kluczowego, pierwszego kamienia milowego, kampania jest wciąż aktywna, a każdy kolejny darczyńca przyczynia się do odblokowania dodatkowych celów, co w konsekwencji poszerzy skalę i głębię świata gry.

Nowe średniowieczne RPG podbija Kickstartera. Legacy of Valor ufundowane w 7 dni

Projekt zdobył nie tylko fundusze, ale także niezwykle cenne poparcie. Twórcy Legacy of Valor dostali oficjalną rekomendację od Warhorse Studios, który promował ich kampanię wśród własnej społeczności. Warhorse Studios, które samo przeszło podobną drogę z grą Kingdom Come: Deliverance, poleciło nowy tytuł fanom średniowiecznych gier RPG.