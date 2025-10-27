Legacy of Valor rośnie w siłę. Owlcat Games i wydawca Manor Lords wspierają średniowieczne RPG

Legacy of Valor, rekomendowane przez Warhorse Studios, zostało już ufundowane na Kickstarterze. Teraz pojawili się kolejny sojusznicy, co z pewnością umocni pozycję nadchodzącego średniowiecznego RPG. Twórcy Legacy of Valor ogłosili bowiem, że do grona sprzymierzeńców dołączyli dwaj znaczący gracze w branży: studio Owlcat Games oraz wydawca Hooded Horse.
Owlcat Games i Hooded Horse wierzą w Legacy of Valor
Jak czytamy w komunikacie prasowym, fakt, że wizja twórców Legacy of Valor dotycząca kreowanego świata, mechanik walki oraz ogólnej koncepcji rezonuje z weteranami branży, stanowi dla nich potwierdzenie słuszności obranej ścieżki. Jest to istotny sygnał, że ich praca zmierza w odpowiednim kierunku.
Kiedy Warhorse Studios podzieliło się z nami swoimi miłymi słowami o Legacy of Valor , był to dla naszego małego zespołu moment wielkiego zaszczytu.
Teraz jesteśmy ponownie zaszczyceni, ponieważ zarówno Owlcat Games , jak i Hooded Horse wyraziły swoje wsparcie dla naszej średniowiecznej gry RPG za pośrednictwem swoich oficjalnych kanałów.
To coś więcej niż zachęta. To znak, że Legacy of Valor zmierza we właściwym kierunku, że świat, który budujemy, walka, którą kształtujemy, i wizja, którą realizujemy, znajdują oddźwięk nawet wśród weteranów gatunku.
Takie chwile przypominają nam, dlaczego wyruszyliśmy w tę długą i śmiałą podróż. Dodają też siły wszystkim, którzy wierzą w ten projekt – od naszego zespołu po każdego darczyńcę, który pomaga nam wspólnie z nami budować Dziedzictwo Odwagi.
Zainteresowani tytułem znajdą kampanię na platformie Kickstarter.
