Legacy of Valor rośnie w siłę. Owlcat Games i wydawca Manor Lords wspierają średniowieczne RPG

Kiedy Warhorse Studios podzieliło się z nami swoimi miłymi słowami o Legacy of Valor , był to dla naszego małego zespołu moment wielkiego zaszczytu.



Teraz jesteśmy ponownie zaszczyceni, ponieważ zarówno Owlcat Games , jak i Hooded Horse wyraziły swoje wsparcie dla naszej średniowiecznej gry RPG za pośrednictwem swoich oficjalnych kanałów.

To coś więcej niż zachęta. To znak, że Legacy of Valor zmierza we właściwym kierunku, że świat, który budujemy, walka, którą kształtujemy, i wizja, którą realizujemy, znajdują oddźwięk nawet wśród weteranów gatunku.

Takie chwile przypominają nam, dlaczego wyruszyliśmy w tę długą i śmiałą podróż. Dodają też siły wszystkim, którzy wierzą w ten projekt – od naszego zespołu po każdego darczyńcę, który pomaga nam wspólnie z nami budować Dziedzictwo Odwagi.