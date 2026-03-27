Ryan Gosling idzie za ciosem i przeskakuje do nowego science fiction. Tym razem zagra u twórców oscarowego hitu

Ryan Gosling nie zamierza rezygnować z science fiction. Po świetnie przyjętym Projekcie Hail Mary, który okazał się jednym z największych hitów gatunku ostatnich lat, aktor szykuje się do kolejnej produkcji osadzonej w tym gatunku. Tym razem jednak za sterami stoją twórcy jednego z najgłośniejszych filmów ostatnich lat.

Ryan Gosling w nowym science fiction od twórców Wszystko wszędzie naraz

Mowa o duecie Daniel Kwan i Daniel Scheinert, czyli Danielsach, odpowiedzialnych za Everything Everywhere All at Once – produkcję, która przeszła do historii Oscarów jako pierwszy film science fiction nagrodzony statuetką za najlepszy film. O szykowanym przez nich tajemniczym projekcie pisaliśmy już wcześniej. Teraz informacja doczekała się ważnej aktualizacji, bo angaż Ryan Gosling to rzecz istotna, zwłaszcza w kontekście sukcesu filmu SF z jego udziałem. Jego obecność nie tylko podnosi prestiż projektu, ale też realnie zwiększa jego potencjał komercyjny i zainteresowanie widzów jeszcze przed ujawnieniem szczegółów fabuły.