Ryan Gosling idzie za ciosem i przeskakuje do nowego science fiction. Tym razem zagra u twórców oscarowego hitu

Po wielkim hicie sci-fi, tym razem aktor trafia do twórców Wszystko wszędzie naraz.
Ryan Gosling nie zamierza rezygnować z science fiction. Po świetnie przyjętym Projekcie Hail Mary, który okazał się jednym z największych hitów gatunku ostatnich lat, aktor szykuje się do kolejnej produkcji osadzonej w tym gatunku. Tym razem jednak za sterami stoją twórcy jednego z najgłośniejszych filmów ostatnich lat.
Mowa o duecie Daniel Kwan i Daniel Scheinert, czyli Danielsach, odpowiedzialnych za Everything Everywhere All at Once – produkcję, która przeszła do historii Oscarów jako pierwszy film science fiction nagrodzony statuetką za najlepszy film. O szykowanym przez nich tajemniczym projekcie pisaliśmy już wcześniej.Teraz informacja doczekała się ważnej aktualizacji, bo angaż Ryan Gosling to rzecz istotna, zwłaszcza w kontekście sukcesu filmu SF z jego udziałem. Jego obecność nie tylko podnosi prestiż projektu, ale też realnie zwiększa jego potencjał komercyjny i zainteresowanie widzów jeszcze przed ujawnieniem szczegółów fabuły.
Bo sam film wciąż pozostaje owiany tajemnicą. Nie znamy ani tytułu, ani szczegółów fabuły, ale twórcy zdradzili, że będzie to widowisko łączące science fiction, akcję i komedię – z dużym naciskiem na emocjonalny rdzeń historii. To podejście dobrze wpisuje się w ich wcześniejsze dokonania. Produkcja powstaje dla Universal Pictures i ma trafić do kin 19 listopada 2027 roku. Zdjęcia zaplanowano na lato tego roku w Kalifornii. Co ciekawe, projekt był wcześniej przesuwany i zniknął na pewien czas z kalendarza premier, co sugeruje, że scenariusz przechodził istotne zmiany.
Już wcześniej twórcy tak komentowali realizację nowego filmu:
GramTV przedstawia:
Zaraz zaczynamy zdjęcia tego lata, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, film trafi do kin w listopadzie 2027 roku. To będzie szalona komedia science fiction z elementami akcji i dużym sercem. Bardzo egzystencjalna. Wszystko to, czego można oczekiwać po naszych filmach. Ale im bardziej świat staje się skomplikowany, tym bardziej wierzę, że moim zadaniem jako opowiadacza historii jest spotkać się z nim tam, gdzie się znajduje.
Dla Goslinga to kolejny krok w bardzo intensywnym etapie kariery. Aktor ma za sobą występy w takich hitach jak Barbie czy Kaskader, a przed nim kolejne duże produkcje, w tym nadchodzący film osadzony w uniwersum Gwiezdnych wojen. Wszystko wskazuje na to, że science fiction na dobre zagościło w jego filmografii – i to w najlepszym możliwym momencie.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!