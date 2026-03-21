Reżyserzy oscarowego hitu science fiction wracają z nowym filmem. To będzie kolejna produkcja sci-fi

Twórcy jednego z najgłośniejszych filmów ostatnich lat szykują wielki powrót. Duet reżyserski znany jako Daniels, czyli Daniel Kwan i Daniel Scheinert, rozpoczną prace nad swoim kolejnym projektem już tego lata. Produkcja, która wciąż owiana jest tajemnicą, ma trafić do kin w listopadzie 2027 roku.
Twórcy Wszystko wszędzie naraz pracują nad nowym filmem science fiction
Nowy film powstaje dla Universal Pictures i według pierwszych informacji będzie utrzymany w konwencji science fiction z elementami akcji i komedii. Choć szczegóły fabularne pozostają nieznane, twórcy uchylili rąbka tajemnicy na temat kierunku, w którym zmierza projekt.
Zaraz zaczynamy zdjęcia tego lata, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, film trafi do kin w listopadzie 2027 roku. To będzie szalona komedia science fiction z elementami akcji i dużym sercem. Bardzo egzystencjalna. Wszystko to, czego można oczekiwać po naszych filmach. Ale im bardziej świat staje się skomplikowany, tym bardziej wierzę, że moim zadaniem jako opowiadacza historii jest spotkać się z nim tam, gdzie się znajduje.
Pierwotnie film miał zadebiutować znacznie wcześniej, bo w czerwcu 2026 roku, jednak w pewnym momencie zniknął z kalendarza premier. To wywołało spekulacje o problemach produkcyjnych lub zmianach koncepcji. Jak się okazuje, twórcy rzeczywiście pracowali nad dopracowaniem scenariusza, dostosowując go do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.
Jedyne, co trzeba wiedzieć, to że staramy się robić to, co zawsze robiliśmy, czyli bardzo uważnie wsłuchiwać się w to, co dzieje się na świecie, przetwarzać to i tworzyć coś naprawdę zabawnego i rozrywkowego, co w pewien sposób odbija tę historię z powrotem do świata. Jednym z powodów, dla których to trwa tak długo, jest to, że to, co czujemy i słyszymy od świata, jest bardzo złożone i pełne niuansów. Jest w tym mnóstwo paradoksów. Pogodzenie tego wszystkiego i zamknięcie w jednym filmie wymaga czasu.
Nowa produkcja pojawi się ponad pięć lat po premierze Wszystko wszędzie naraz, które zdobyło ogromne uznanie zarówno wśród widzów, jak i krytyków, a także Oscara w głównej kategorii. Film okazał się fenomenem, łącząc artystyczne ambicje z popularnością w mainstreamie i zdobywając najważniejsze nagrody branżowe.
Daniels podpisali w 2022 roku pięcioletnią umowę na wyłączność z Universal Pictures. Co ciekawe, ich nadchodzący film może zadebiutować już pod koniec obowiązywania tego kontraktu, co tylko podkreśla, jak długo rozwijany był projekt.
