Zaloguj się lub Zarejestruj

Reżyserzy oscarowego hitu science fiction wracają z nowym filmem. To będzie kolejna produkcja sci-fi

Radosław Krajewski
2026/03/21 10:00
0
0

Ujawniono, kiedy ruszą zdjęcia.

Twórcy jednego z najgłośniejszych filmów ostatnich lat szykują wielki powrót. Duet reżyserski znany jako Daniels, czyli Daniel Kwan i Daniel Scheinert, rozpoczną prace nad swoim kolejnym projektem już tego lata. Produkcja, która wciąż owiana jest tajemnicą, ma trafić do kin w listopadzie 2027 roku.

Wszystko wszędzie naraz
Twórcy Wszystko wszędzie naraz pracują nad nowym filmem science fiction

Nowy film powstaje dla Universal Pictures i według pierwszych informacji będzie utrzymany w konwencji science fiction z elementami akcji i komedii. Choć szczegóły fabularne pozostają nieznane, twórcy uchylili rąbka tajemnicy na temat kierunku, w którym zmierza projekt.

Zaraz zaczynamy zdjęcia tego lata, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, film trafi do kin w listopadzie 2027 roku. To będzie szalona komedia science fiction z elementami akcji i dużym sercem. Bardzo egzystencjalna. Wszystko to, czego można oczekiwać po naszych filmach. Ale im bardziej świat staje się skomplikowany, tym bardziej wierzę, że moim zadaniem jako opowiadacza historii jest spotkać się z nim tam, gdzie się znajduje.

Pierwotnie film miał zadebiutować znacznie wcześniej, bo w czerwcu 2026 roku, jednak w pewnym momencie zniknął z kalendarza premier. To wywołało spekulacje o problemach produkcyjnych lub zmianach koncepcji. Jak się okazuje, twórcy rzeczywiście pracowali nad dopracowaniem scenariusza, dostosowując go do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Jedyne, co trzeba wiedzieć, to że staramy się robić to, co zawsze robiliśmy, czyli bardzo uważnie wsłuchiwać się w to, co dzieje się na świecie, przetwarzać to i tworzyć coś naprawdę zabawnego i rozrywkowego, co w pewien sposób odbija tę historię z powrotem do świata. Jednym z powodów, dla których to trwa tak długo, jest to, że to, co czujemy i słyszymy od świata, jest bardzo złożone i pełne niuansów. Jest w tym mnóstwo paradoksów. Pogodzenie tego wszystkiego i zamknięcie w jednym filmie wymaga czasu.

GramTV przedstawia:

Nowa produkcja pojawi się ponad pięć lat po premierze Wszystko wszędzie naraz, które zdobyło ogromne uznanie zarówno wśród widzów, jak i krytyków, a także Oscara w głównej kategorii. Film okazał się fenomenem, łącząc artystyczne ambicje z popularnością w mainstreamie i zdobywając najważniejsze nagrody branżowe.

Daniels podpisali w 2022 roku pięcioletnią umowę na wyłączność z Universal Pictures. Co ciekawe, ich nadchodzący film może zadebiutować już pod koniec obowiązywania tego kontraktu, co tylko podkreśla, jak długo rozwijany był projekt.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/3/20/the-daniels-set-summer-shoot-for-next-film-fun-action-sci-fi-comedy

Tagi:

Popkultura
data premiery
screeny
film
science fiction
Universal Pictures
Daniel Scheinert
Daniels
Daniel Kwan
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112