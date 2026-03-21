Reżyserzy oscarowego hitu science fiction wracają z nowym filmem. To będzie kolejna produkcja sci-fi

Twórcy jednego z najgłośniejszych filmów ostatnich lat szykują wielki powrót. Duet reżyserski znany jako Daniels, czyli Daniel Kwan i Daniel Scheinert, rozpoczną prace nad swoim kolejnym projektem już tego lata. Produkcja, która wciąż owiana jest tajemnicą, ma trafić do kin w listopadzie 2027 roku.

Twórcy Wszystko wszędzie naraz pracują nad nowym filmem science fiction

Nowy film powstaje dla Universal Pictures i według pierwszych informacji będzie utrzymany w konwencji science fiction z elementami akcji i komedii. Choć szczegóły fabularne pozostają nieznane, twórcy uchylili rąbka tajemnicy na temat kierunku, w którym zmierza projekt.