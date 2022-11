Ruszyła zbiórka na The Last of Us: Escape The Dark. Znamy cenę i datę premiery

W zeszłym tygodniu informowaliśmy Was, że Naughty Dog wspólnie z firmą Themeborne pracuje nad The Last of Us: Escape The Dark, czyli kooperacyjną grą planszową inspirowaną popularną serią. Zapowiedziano wówczas również, że 8 listopada ruszy kampania crowdfundingowa na platformie Kickstarter. Twórcy dotrzymali słowa, a wraz z rozpoczęciem zbiórki do sieci trafiło kilka istotnych informacji na temat projektu.

The Last of Us: Escape The Dark zalicza sukces na Kickstarterze

Gracze czekający na The Last of Us: Escape The Dark mogą spać spokojnie, ponieważ dość szybko udało się osiągnąć zakładany przez twórców cel w wysokości 120 tysięcy funtów. W chwili pisania tej wiadomości planszówkę na podstawie produkcji Naughty Dog wsparło już blisko 4 tysiące osób, dzięki którym udało się uzbierać ponad 330 tysięcy funtów.



Ile natomiast kosztuje The Last of Us: Escape The Dark? Okazuje się, że standardowe wydanie zostało wycenione na 65 funtów (ok. 350 zł), a wersja kolekcjonerska na 99 funtów (ok. 532 zł). Do wspomnianych kwot należy również doliczyć koszty wysyłki. Sama premiera gry zaplanowana jest natomiast na grudzień 2023. Trzeba również podkreślić, że na platformie Kickstarter gra dostępna jest wyłącznie w angielskiej wersji językowej, ale firma Themeborne nie wyklucza, że w przyszłości planszówka zostanie przetłumaczona na inne języki.



Na stronie zbiórki znaleźć można także szczegółową prezentację zawartości. W pudełku wersji standardowej gracze znajdą m.in. dwustronną planszę, 6 kart postaci, ponad 40 kart lokacji i zagrożeń, ponad 100 kart przedmiotów, przeszło 40 kości, a także liczne żetony i znaczniki. Gracze, którzy zdecydują się na kupno edycji kolekcjonerskiej, otrzymają dodatkowo figurki postaci i mini-figurki klikaczy, wyższej jakości karty postaci z wypustkami oraz pojemniki, które pomogą uporządkować żetony. Więcej szczegółów znajdziecie pod tym adresem.



Na koniec przypomnijmy, że The Last of Us: Escape The Dark zaoferuje rozgrywkę dla od jednego do pięciu graczy, a całość ma być nastawiona na kooperację. Podczas zabawy użytkownicy będą mieli okazję wcielić się w Joela, Ellie, Tommy’ego, Tess, Billa czy też Marlene. Celem będzie natomiast przetrwanie w postapokaliptycznym świecie. Nie zabraknie eksploracji, a także systemu craftingu i ulepszania broni.