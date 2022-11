Nadchodzi The Last of Us: Escape The Dark – gra planszowa dla miłośników serii

Wczoraj do sieci trafiła nieoficjalna data premiery serialu The Last of Us od HBO. Tymczasem okazuje się, że nadchodząca ekranizacja przygód Joela i Ellie nie jest jedynym projektem, na jaki w najbliższym czasie mogą liczyć fani wspomnianej marki. Deweloperzy ze studia Naughty Dog wspólnie z firmą Themeborne pracują bowiem nad The Last of Us: Escape The Dark – grą planszową skierowaną do wszystkich miłośników The Last of Us.

Zapowiedziano The Last of Us: Escape The Dark. Wkrótce rusza zbiórka na platformie Kickstarter

Wspomniana planszówka będzie kolejną planszówką z serii Escape the Dark, która składa się obecnie z takich tytułów jak Escape the Dark Castle oraz Escape the Dark Sector. Zgodnie z przekazanymi informacjami już w najbliższy wtorek – 8 listopada – ruszy natomiast kampania crowdfundingowa The Last of Us: Escape The Dark. Zbiórka odbędzie się na platformie Kickstarter, a zainteresowani będą mieli okazję zamówić edycję kolekcjonerską wspomnianej planszówki.



The Last of Us: Escape The Dark zaoferuje rozgrywkę dla od jednego do pięciu osób, a całość ma być nastawiona na kooperację. Podczas zabawy gracze będą mieli okazję wcielić się w Joela, Ellie, Tommy’ego, Tess, Billa czy też Marlene. Celem będzie natomiast przetrwanie w postapokaliptycznym świecie. Nie zabraknie eksploracji, a także systemu craftingu i ulepszania broni.



Gracze będą korzystać z kart przedmiotów oraz kości, by wyeliminować zagrożenie w postaci łowców oraz zarażonych. The Last of Us: Escape The Dark pozwoli również zdecydować o sposobie rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy zabawy sami zdecydują, czy będą chcieli postawić na skradanie, czy też otwartą walkę z oponentami.



Więcej szczegółów dotyczących The Last of Us: Escape The Dark zostanie ujawnionych w dniu rozpoczęcia zbiórki na platformie Kickstarter. Wówczas powinniśmy również poznać cenę, którą fani The Last of Us będą musieli zapłacić za wspomnianą planszówkę.