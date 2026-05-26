Russell Crowe poucza łowców autografów. Kto tu przesadził?

Hollywoodzki gwiazdor znów pokazał swój wybuchowy temperament. Tym razem nerwowa sytuacja miała miejsce w Paryżu.
Aktor dokładnie 26 lat temu starał się zabawić publiczność jako Gladiator. Po latach wciąż dzielnie mierzy się z ciemnymi stronami popularności. Co najwyraźniej zaczyna mu już ciążyć. Russell Crowe został nagrany podczas ostrej wymiany zdań z osobami polującymi na autografy i selfie przed jednym z hoteli w Paryżu.
Russell Crowe kontra łowcy autografów
Aktor znany między innymi z Gladiator opuszczał hotel i kierował się na lotnisko, gdy otoczyła go grupa fanów. Crowe szybko stracił cierpliwość.
Słuchacie mnie? Stańcie tam, gdzie stoicie, nie pchajcie się do mnie, a podejdę do was. Dajcie wszystkim trochę przestrzeni. Jak tylko ktoś zacznie zachowywać się jak idiota, odchodzę. Jasne?
Nagranie szybko trafiło do sieci i wywołało sporo komentarzy. Część internautów uznała zachowanie aktora za przesadnie agresywne, inni bronili Crowe’a, wskazując na chaos i nachalność osób próbujących zdobyć autograf. Sytuację dodatkowo podgrzał moment, w którym jeden z fanów poprosił aktora, by podpisał zdjęcie imieniem „Maximus” — bohatera z Gladiatora. Crowe krótko odmówił i przeszedł do kolejnych osób.
Portal TMZ opisał całe zajście sugestywnym komentarzem, że aktor „absolutnie nie miał ochoty się z tym użerać”. Sam Crowe szybko odpowiedział jednak w mediach społecznościowych.
Clickbait. Każdy dostał autograf i selfie, przejście do hotelu pozostało wolne dla gości, a ja i tak zdążyłem na lotnisko. Jeden człowiek, bez ochrony. Załatwione. W czym problem?
To zresztą nie pierwszy raz, gdy Russell Crowe trafia na nagłówki z powodu swojego charakteru. Aktor od lat ma opinię jednej z bardziej impulsywnych gwiazd Hollywood, choć jednocześnie wielu współpracowników podkreśla jego profesjonalizm na planie. Aktora niedawno widzieliśmy w historycznym filmie Norymberga.
