To pewne: Sebastian Stan zagra Dwie Twarze w Batmanie 2

Krótko po sukcesie Fjord na festiwalu w Cannes, o którym pisaliśmy wcześniej, Sebastian Stan zaczął opowiadać o swoim kolejnym wielkim wyzwaniu aktorskim. A zapowiada się ono na jedną z najbardziej wymagających ról w jego karierze. Aktor potwierdził właśnie, że wcieli się w Harveya Denta, znanego także jako Dwie Twarze, w Batmanie 2. Bo choć fakt, że wciela się w Denta był znany, nie było pewne, czy postać finalnie przeistoczy się w złoczyńcę.

Wygląda na to, że nie będzie to zwykła komiksowa rola. Stan zdradził w rozmowie z Deadline, że ta rola w filmie to tak naprawdę “wiele ról” w jednej postaci. To oczywiście nawiązanie do historii Harveya Denta — prokuratora Gotham, który po oblaniu kwasem przechodzi brutalną fizyczną i psychiczną przemianę, stając się Dwiema Twarzami.