To pewne: Sebastian Stan zagra Dwie Twarze w Batmanie 2

Dojdzie zatem do znanej z komiksów metamorfozy pewnego prokuratora z Gotham.
Krótko po sukcesie Fjord na festiwalu w Cannes, o którym pisaliśmy wcześniej, Sebastian Stan zaczął opowiadać o swoim kolejnym wielkim wyzwaniu aktorskim. A zapowiada się ono na jedną z najbardziej wymagających ról w jego karierze. Aktor potwierdził właśnie, że wcieli się w Harveya Denta, znanego także jako Dwie Twarze, w Batmanie 2. Bo choć fakt, że wciela się w Denta był znany, nie było pewne, czy postać finalnie przeistoczy się w złoczyńcę.
Sebastian Stan stanie się Dwiema Twarzami
Wygląda na to, że nie będzie to zwykła komiksowa rola. Stan zdradził w rozmowie z Deadline, że ta rola w filmie to tak naprawdę “wiele ról” w jednej postaci. To oczywiście nawiązanie do historii Harveya Denta — prokuratora Gotham, który po oblaniu kwasem przechodzi brutalną fizyczną i psychiczną przemianę, stając się Dwiema Twarzami.
Aktor przyznał, że już teraz intensywnie współpracuje z działami charakteryzacji i efektów specjalnych nad wyglądem bohatera po oszpeceniu.
Jestem podekscytowany, ale też zdenerwowany. Staram się wciąż zaskakiwać samego siebie.
Pracujemy nad tym, jak dokładnie będzie wyglądało jego oszpecenie.
To kolejna duża transformacja w karierze Stana. W nagrodzonym Złotą Palmą Fjordzie aktor był niemal nie do poznania — ogolona głowa, broda i zupełnie nowy wizerunek mocno zaskoczyły widzów. Wcześniej aktor zdobył również nominację do Oscara za rolę Donalda Trumpa w głośnym Wybrańcu. Szerokiej widowni jest także znany z widowisk MCU, w których wcielił się w Zimowego Żółnierza.
Batman 2 zapowiada się tymczasem na jeden z największych filmów superbohaterskich najbliższych lat. Za kamerą ponownie stanie Matt Reeves, a do swoich ról wrócą między innymi Robert Pattinson jako Batman, Colin Farrell jako Pingwin czy Jeffrey Wright jako Gordon. Według obecnych planów zdjęcia do filmu mają ruszyć już pod koniec maja. Premiera została wyznaczona na 1 października 2027 roku.
